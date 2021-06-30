50 Yaş Üstüne 3. Doz Aşı ve 4 Haftada 2. Doz Aşı Kararı

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koca, ikinci ve üçüncü doz konusunda merakla beklenen soruları cevaplandırdı. Ayrıca aşı olmaktan çekinen vatandaşlara, bütün aşıların kontrolden geçtiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanının bilim kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamaların satır başları ise aşağıdaki gibi sıralandı.

Aşılama sayısı günde 2 milyona doğru yükselecek.

Delta Varyantının yayıldığı ülkeler arasında aşılamanın fazla olduğu ülkeler var. Bu sebeple herkes aşısını hemen olmalı.

50 yaş üzerindeki vatandaşlar ve sağlık çalışanları 3. doz aşı olabilecekler.

İki doz aşı olduktan sonra 3. doz herhangi bir aşı ile yapılabilecek.

3. doz için herhangi bir aşı önerisi ya da seçimi yok. İsteyenler istedikleri aşıyı yaptırabilecekler.

COVID-19 geçirmiş olanlar ise hastalığı geçirmelerinin üzerinden 3 ay sonra aşı olabilecekler.

Hastalığı geçirmiş olanlar sadece 1 doz aşı olacaklar.

BionTech aşısı olanlar, 4 hafta sonra randevu alabilecekler. (Daha önce 6 haftaydı.)

Ülkede uygulanan tüm aşıların kontrolden geçtiği ve güvenli olduğu hatırlatıldı.

Aşı randevularınızı kontrol etmek için MHRS uygulamasını indirerek, kontrol sağlayabilirsiniz. Hemen aşağıdaki indir butonuna basmanız yeterli: