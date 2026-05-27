Galaxy S26 Ultra'nın Sevilen Özelliği Xiaomi Telefonlarına Geliyor!
Xiaomi'nin Galaxy S26 Ultra'daki hayalet ekran teknolojisine benzer bir özellik üzerinde çalıştığı iddia edildi. Peki bu özellik tam olarak nasıl çalışacak?
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi'nin HyperOS 4 güncellemesiyle birlikte Galaxy S26 Ultra'daki hayalet ekran teknolojisine benzer bir özelliği kullanıma sunacağı iddia edildi.
- Xiaomi’nin geliştirdiği özelliğin Galaxy S26 Ultra’dakinin aksine donanımsal olmayacağı ve yazılımsal olacağı söyleniyor.
- Henüz kesin olmasa da bu özelliği ilk kullanan modellerin Xiaomi 18 serisi olacağı iddia ediliyor.
Samsung bu yıl kullanıcılarına bir sürpriz yaparak Galaxy S26 Ultra’da hayalet ekran özelliğine yer verdi. Bu özellik belirli açılardan ekranın görünürlüğünü azaltarak kalabalık alanlarda kullanıcıları meraklı gözlerden koruyabiliyor. Görünüşe göre Xiaomi de yakında akıllı telefonlarında buna benzer bir teknolojiye yer verecek.
Xiaomi HyperOS 4 Güncellemesiyle Hayalet Ekran Benzeri Bir Özellik Sunacak
Güvenilir sektör kaynakları Xiaomi’nin önümüzdeki aylarda genel kullanıma açılacak HyperOS 4 güncellemesiyle birlikte Galaxy S26 Ultra’daki hayalet ekran teknolojisine benzer bir özelliği kullanıcılarına sunacağını iddia etti. Şu an için söz konusu özelliğin çalışma mantığıyla ilgili fazla bir detay bulunmasa da ekranın büyük bir bölümünü karartarak farklı açılardan görünürlüğü azaltması ihtimaller dahilinde.
Burada kritik bir detay söz konusu. Zira Galaxy S26 Ultra’daki bu teknoloji donanım tabanlı. Bunu biraz daha açarsak akıllı telefon Flex Magic Pixel adı verilen bir ekran teknolojisi sayesinde farklı açılardan görüş açısını azaltabiliyor. Hatta model ilk piyasaya sürüldüğünde özelliğin ekran parlaklığını düşürdüğü ve göz yorgunluğuna neden olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.
Xiaomi’nin geliştirdiği özellik ise büyük ihtimalle yazılımsal altyapıyla çalışacak. Yani S26 Ultra’daki gibi doğrudan donanımı temel almayacak. Bu da doğal olarak özelliğin daha fazla modelde kullanılma ihtimali olduğu anlamına geliyor. Şu an için kesin olmasa da bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen Xiaomi 18 serisinin gizlilik işlevini kullanan ilk modeller olacağı söyleniyor.
HyperOS 4 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?
Xiaomi'den şu ana dek HyperOS 4'ün ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir açıklama gelmedi. Fakat son dönemde ortaya çıkan raporlara göre yeni sürüm haziran ayında tanıtılacak. Bunun hemen ardından uyumlu amiral gemisi modelleri için kapalı beta testleri başlayacak. Bundan sonra herkese açık beta aşamasına geçiş yapılacak. Kararlı sürümün ise bu yılın sonlarına tanıtılacak Xiaomi 18 serisiyle birlikte çıkacağını söyleyebiliriz.
HyperOS 4 Güncellemesi Hangi Xiaomi Modellerine Gelecek?
Xiaomi
- Xiaomi 17T
- Xiaomi 17T Pro
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17
- Xiaomi Pad 8
- Xiaomi 17 Pro Max
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 15T Pro
- Xiaomi 15T
- Xiaomi Pad Mini
- Xiaomi MIX FLIP 2
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi Mix Flip
- Xiaomi Mix Fold 4
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi Mix Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
Redmi
- Redmi K Pad
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K70 Ultra
- Redmi Turbo 5
- Redmi Turbo 5 Max
- Redmi Note 15 Pro 4G
- Redmi Pad 2 Pro 5G
- Redmi Note 15
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi K80 Ultra
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 15 5G
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi K90
- Redmi K90 Pro Max
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi 15C 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro
- Redmi A5 4G
- Redmi Turbo 4
- Redmi 14R 5G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi K70e
- Redmi K70
- Redmi Turbo 3
POCO
- Poco Pad X1
- Poco M8 5G
- Poco M8 Pro 5G
- Poco F8 Pro
- Poco F8 Ultra
- Poco Pad M1
- Poco C85 5G
- Poco C85 4G
- Poco M7 Plus
- Poco M7 4G
- Poco F7
- Poco F7 Pro
- Poco F7 Ultra
- Poco C71
- Poco X7 Pro
- Poco M7 5G
- Poco X7
- Poco X6 Pro
- Poco F6 Pro
- Poco F6
Editörün Yorumu
Xiaomi’nin Galaxy S26 Ultra’daki hayalet ekran teknolojisine benzer bir özellik geliştirmesi beni memnun etti. Zira ben de kalabalık ortamlarda telefonuna bakılmasından hoşlanmıyorum. Her ne kadar Samsung’unki kadar kapsamlı olmasa da Xiaomi’nin özelliğinin de kullanıcı gizliliğini artıracağını düşünüyorum.