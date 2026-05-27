Galaxy S26 Ultra'nın Sevilen Özelliği Xiaomi Telefonlarına Geliyor!

Samsung bu yıl kullanıcılarına bir sürpriz yaparak Galaxy S26 Ultra’da hayalet ekran özelliğine yer verdi. Bu özellik belirli açılardan ekranın görünürlüğünü azaltarak kalabalık alanlarda kullanıcıları meraklı gözlerden koruyabiliyor. Görünüşe göre Xiaomi de yakında akıllı telefonlarında buna benzer bir teknolojiye yer verecek.

Xiaomi HyperOS 4 Güncellemesiyle Hayalet Ekran Benzeri Bir Özellik Sunacak

Güvenilir sektör kaynakları Xiaomi’nin önümüzdeki aylarda genel kullanıma açılacak HyperOS 4 güncellemesiyle birlikte Galaxy S26 Ultra’daki hayalet ekran teknolojisine benzer bir özelliği kullanıcılarına sunacağını iddia etti. Şu an için söz konusu özelliğin çalışma mantığıyla ilgili fazla bir detay bulunmasa da ekranın büyük bir bölümünü karartarak farklı açılardan görünürlüğü azaltması ihtimaller dahilinde.

Burada kritik bir detay söz konusu. Zira Galaxy S26 Ultra’daki bu teknoloji donanım tabanlı. Bunu biraz daha açarsak akıllı telefon Flex Magic Pixel adı verilen bir ekran teknolojisi sayesinde farklı açılardan görüş açısını azaltabiliyor. Hatta model ilk piyasaya sürüldüğünde özelliğin ekran parlaklığını düşürdüğü ve göz yorgunluğuna neden olduğu gerekçesiyle eleştirilmişti.

Xiaomi’nin geliştirdiği özellik ise büyük ihtimalle yazılımsal altyapıyla çalışacak. Yani S26 Ultra’daki gibi doğrudan donanımı temel almayacak. Bu da doğal olarak özelliğin daha fazla modelde kullanılma ihtimali olduğu anlamına geliyor. Şu an için kesin olmasa da bu yılın sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen Xiaomi 18 serisinin gizlilik işlevini kullanan ilk modeller olacağı söyleniyor.

HyperOS 4 Güncellemesi Ne Zaman Çıkacak?

Xiaomi'den şu ana dek HyperOS 4'ün ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir açıklama gelmedi. Fakat son dönemde ortaya çıkan raporlara göre yeni sürüm haziran ayında tanıtılacak. Bunun hemen ardından uyumlu amiral gemisi modelleri için kapalı beta testleri başlayacak. Bundan sonra herkese açık beta aşamasına geçiş yapılacak. Kararlı sürümün ise bu yılın sonlarına tanıtılacak Xiaomi 18 serisiyle birlikte çıkacağını söyleyebiliriz.

HyperOS 4 Güncellemesi Hangi Xiaomi Modellerine Gelecek?

Xiaomi

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17

Xiaomi Pad 8

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 15T Pro

Xiaomi 15T

Xiaomi Pad Mini

Xiaomi MIX FLIP 2

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi Pad 7

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi Mix Flip

Xiaomi Mix Fold 4

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Civi

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Redmi

Redmi K Pad

Redmi K60 Ultra

Redmi K70 Ultra

Redmi Turbo 5

Redmi Turbo 5 Max

Redmi Note 15 Pro 4G

Redmi Pad 2 Pro 5G

Redmi Note 15

Redmi Note 15 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi Pad 2

Redmi Pad 2 4G

Redmi Note 14S

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 15 5G

Redmi Note 15 Pro+

Redmi K90

Redmi K90 Pro Max

Redmi Pad 2 Pro

Redmi 15C 5G

Redmi 15C 4G

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi A5 4G

Redmi Turbo 4

Redmi 14R 5G

Redmi Note 14 Pro

Redmi K70e

Redmi K70

Redmi Turbo 3

POCO

Poco Pad X1

Poco M8 5G

Poco M8 Pro 5G

Poco F8 Pro

Poco F8 Ultra

Poco Pad M1

Poco C85 5G

Poco C85 4G

Poco M7 Plus

Poco M7 4G

Poco F7

Poco F7 Pro

Poco F7 Ultra

Poco C71

Poco X7 Pro

Poco M7 5G

Poco X7

Poco X6 Pro

Poco F6 Pro

Poco F6

Editörün Yorumu

Xiaomi’nin Galaxy S26 Ultra’daki hayalet ekran teknolojisine benzer bir özellik geliştirmesi beni memnun etti. Zira ben de kalabalık ortamlarda telefonuna bakılmasından hoşlanmıyorum. Her ne kadar Samsung’unki kadar kapsamlı olmasa da Xiaomi’nin özelliğinin de kullanıcı gizliliğini artıracağını düşünüyorum.