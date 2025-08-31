Bakan Açıkladı: Türkiye'nin İnternet Hızı En Az 10 Kat Artacak!

Ülkemizde uzun zamandır beklenen 5G bağlantı teknolojisiyle ilgili çalışmalar nihayet hızlandı. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 5G ihale süreçleri ve bu teknolojinin ne zaman kullanıma sunulacağına dair önemli açıklamalar yapmıştı.

Şimdi ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Alburkadir Uraloğlu, merakla beklenen 5G ihalesinin tarihini resmen duyurdu. Bakan Uraloğlu ayrıca, yeni teknolojinin millilik ilkesiyle geliştirileceğini ve mobil internet hızında en 10 kat artış sağlayacağını vurguladı. Detaylar haberde.

5G İhalesi 16 Ekim 2025'te Yapılacak

Yapılan açıklamaya göre merakla beklenen 5G ihalesi 16 Ekim 2025'te yapılacak. İhalenin ardından mobil operatörler 1 Nisan 2026'dan itibaren yeni nesil bağlantı teknolojisini kullanıcılarına sunmaya başlayabilecek.

İhale sürecinin şu anda ülkemizde hizmet veren mevcut GSM operatörleriyle ilerleyeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, ihale için hazırlanan tekliflerin 9 Ekim 2025'ten itibaren sunulabileceği ve son başvuru tarihinin 16 Ekim 2025, saat 09.30 olduğu da açıkladı.

İnternet Hızında Rekor Artış Bekleniyor

Bakan Uraloğlu, 5G teknolojisinin Türkiye'nin dijital yolculuğunda büyük bir rol oynayacağını vurguladı. Yeni dönemle birlikte mobil internet hızının en az 10 kat artacağını belirten Uraloğlu, bu teknolojinin makine tipi haberleşme özellikleriyle üretim süreçlerinde önemli bir dönüşüm yaratacağını sözlerine ekledi.

Ayrıca, 5G altyapısında yerlilik ve millilik oranlarına da önem verileceği duyuruldu. Buna göre operatörlerin, 5G yatırımlarında yüzde 60'a varan oranda yerli ürün ve yüzde 30'a varan oranda milli haberleşme ürünü kullanma zorunluluğu olacak. Bu sayede hem teknolojik dışa bağımlılığın azaltılması hem de yerli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Peki siz Türkiye'nin 5G çalışmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.