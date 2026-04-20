Bu Arabanın Opsiyonları Bile Servet Değerinde: Koenigsegg Regera Şaşırttı!

Süper otomobiller genel olarak yüksek satış fiyatları ile bilinirler. Zira bu otomobilleri satın alan insanlar belirli bir kesimde yaşar ve gelir düzeyi olarak ta oldukça yüksek bir kademe de yer alırlar. Ancak bu kez işler daha da farklı zira bahsi geçen otomobilin satış fiyatına ek olarak gelen opsiyon listesi kelimenin tam anlamıyla ikinci bir spor otomobil parası ödemenize sebep oluyor. İşte karşınızda Koenigsegg Regera teknik özellikleri ve detayları...

Satışa Çıkacak Olan Koenigsegg Regera Modeli Neden Bu Kadar Pahalı?

3 Mayıs 2026’da düzenlenecek Bonhams Miami Auction 2026 kapsamında satışa sunulacak olan bu özel Regera, standart bir hiper otomobil değil. Aracın ilk sahibi model üzerinde oldukça kapsamlı kişiselleştirmelere gitmiş. Öyle ki sadece opsiyonlara ödenen toplam ücret 1 milyon dolar seviyesini aşıyor. Özel üretim boya, karbon fiber gövde detayları, aerodinamik geliştirmeler ve performans artırıcı paketler bu maliyetin temelini oluşturuyor. Tüm bu tercihler sonucunda aracın ilk satın alım maliyeti 3.24 milyon dolar seviyesine ulaşmış durumda.

Koenigsegg Regera Teknik Özellikleri Neler?

Koenigsegg Regera, hibrit hiper otomobil dünyasında sınırları zorlayan teknik altyapısıyla öne çıkıyor. Modelde 5.0 litrelik çift turbolu V8 motor ile üç elektrik motorunun birlikte çalıştığı bir sistem yer alıyor. Bu kombinasyon standart kullanımda 1521 beygir güç üretirken, E85 yakıt (performans otomobilleri için özel geliştirilmiş yakıt türü) ve özel güç paketiyle birlikte 1781 beygir seviyesine kadar ulaşabiliyor. Tork değeri ise yaklaşık 2000 Nm gibi ekstrem bir seviyede.

Bu modeli benzersiz kılan en önemli detaylardan biri ise geleneksel şanzıman sistemine yer verilmemesi. Koenigsegg tarafından geliştirilen Direct Drive sistemi sayesinde güç, herhangi bir vites geçişine ihtiyaç duymadan doğrudan tekerleklere aktarılıyor. Bu yapı hem mekanik kayıpları azaltıyor hem de kesintisiz bir hızlanma deneyimi sunuyor.

Performans verileri de bu mühendisliğin ne kadar iddialı olduğunu ortaya koyuyor. Regera, 0’dan 100 km/s hıza yaklaşık 2.8 saniyede ulaşırken, 300 km/s seviyesine 10 saniye civarında çıkabiliyor. 400 km/s hız barajını aşması ise yaklaşık 20 saniye sürüyor. Tüm bu değerler modeli sadece güçlü değil aynı zamanda mühendislik açısından da eşsiz bir noktaya taşıyor.

Koenigsegg Regera Müzayedede Ne Kadara Satılacak?

Bonhams Cars tarafından paylaşılan verilere göre bu özel Regera’nın müzayedede 2.3 milyon ile 3 milyon dolar (135 milyon TL) arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor. Araç ayrıca 5 bin km’nin altında kullanım geçmişiyle koleksiyon değeri açısından da oldukça güçlü bir konumda. Bu sebeple otomobilin gündelik kullanıcılardan ziyade büyük koleksiyonerler tarafından satın alınması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Koenigsegg Regera, otomotiv dünyasında alışılmış kuralları yıkan modellerden biri. Ancak bu haberde asıl dikkat çeken nokta performans değil kişiselleştirme kültürünün geldiği nokta. Zira bir otomobilde opsiyonların 1 milyon doları aşması artık bu araçların sadece ulaşım aracı değil aynı zamanda birer mühendislik vitrini haline geldiğini gösteriyor. Bunun yanında müşterilerin de böyle büyük ücretler ödeyerek otomobillerini kişiselleştiriyor oluşu aslında markaya duydukları sevginin de bir göstergesi oluyor.

