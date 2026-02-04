Projeksiyon Özellikli Ucuz Telefon Satışta! Gece Görüş Kamerası Var

8849 Tank X geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı ancak fiyatı belli değildi. Kısa süre önce telefonun fiyatı açıklandı. Bütçe dostu olan 8849 Tank X, projeksiyon özelliği ve gece görüş kamerası dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip. Telefonda ayrıca karanlık yerleri güçlü bir şekilde aydınlatan bir el feneri de bulunuyor.

8849 Tank X Fiyatı

8849 Tank X için 549 dolar (23.887 TL) fiyat etiketi belirlendi. Etkileyici bir görünüme sahip olan telefonun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir modül mevcut. Yatay olarak konumlanan bu modül üzerinde kameralar ve LED flaş bulunuyor. Modülün altında 1.200 lümenlik büyük bir kamp feneri yer alıyor. Telefonun üst kısmında ise projeksiyon konumlandı.

8849 Tank X Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,78 inç

: 6,78 inç Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2460 piksel

: 1080 x 2460 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Parlaklığı: 750 nit

750 nit İşlemci : MediaTek Dimensity 8200

: MediaTek Dimensity 8200 RAM: 16 GB LPDDR5

16 GB LPDDR5 Depolama : 512 GB UFS 3.1

: 512 GB UFS 3.1 Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Ana Kamera : 50 MP

: 50 MP Gece Görüş Kamerası: 64 MP

64 MP Telefoto Kamera: 8 MP

8 MP Batarya : 17.600 mAh

: 17.600 mAh Hızlı Şarj: 120W

120W Dahili Projektör : DLP (1080 x 1920 piksel, 220 Nit)

: DLP (1080 x 1920 piksel, 220 Nit) Diğer Özellikler : 1200 lümen kamp feneri, NFC , GPS, çift SIM, microSD desteği

: 1200 lümen kamp feneri, , GPS, çift SIM, microSD desteği İşletim Sistemi: Android 15

Akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8200 işlemcisi bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.1 GHz Arm Cortex-A78, üç adet 3.0 GHz Arm Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Arm Cortex-A55 çekirdek içeriyor. Telefonda 16 GB LPDDR5 RAM ve 112 GB UFS 3.1 depolama alanı mevcut.

Bütçe dostu telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX766 ana kamera, 64 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision OV64B1B gece görüş kamerası ve 8 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 1080 x 2460 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 750 nit maksimum parlaklık sunuyor. 220 nit parlaklığa sahip DLP projektörüyle öne çıkan telefonda 17.600 mAh batarya kapasitesi ve 20W hızlı şarj desteği bulunuyor. Telefonda ayrıca Android 15 işletim sistemi mevcut.