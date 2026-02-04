Xiaomi'den 200 MP Kameralı Amiral Gemisi Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümüne dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Global sürümün görüntüsü ortaya çıktı. Sızdırılan görsele göre Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümü, Çin sürümüyle aynı tasarıma sahip olacak. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, yüksek yenileme hızı, 16 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip.

Xiaomi 17 Ultra'nın Global Sürümü Nasıl Görünecek?

Paylaşılan görsele göre Xiaomi 17 Ultra'nın global sürümün arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül bulunacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve çift LED flaş yer alacak. Görselde akıllı telefonun beyaz rengi bulunuyor. Çin sürümünde siyah, beyaz, mor ve yeşil olmak üzere dört farklı renk seçeneği mevcut.

Xiaomi 17 Ultra'nın Global Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Ultra'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümünün 1.499 euro (77.034 TL) fiyat etiketiyle global pazarda satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıllı telefonun farklı fiyat eitketine sahip olabileceğini belirtelim.

Xiaomi 17 Ultra Özellikleri

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2608 piksel

1200 x 2608 piksel Ekran Parlaklığı: 3500 nit

3500 nit RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Depolama: 512 GB / 1 TB UFS 4.1

512 GB / 1 TB UFS 4.1 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 200 MP

200 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları

IP66 / IP68 / IP69 sertifikaları Güvenlik: 3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

3D ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü Batarya: 6.800 mAh (Çin), 6.000 mAh (global)

6.800 mAh (Çin), 6.000 mAh (global) Hızlı Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz

Akıllı telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisinin diğer modellerinde de aynı işlemci mevcut.

Global sürümün 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Çin sürümünde ise 6.800 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Akıllı telefon 90W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 512 GB ve 1 TB seçenekleri yer alıyor.