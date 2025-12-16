İnanılmaz Olay: Bu Yaşında Oyun Turnuvası Şampiyonu Oldu

Bildiğiniz gibi oyun dünyasında pek çok turnuva düzenleniyor ve büyük başarı hikayeleri yazılıyor. Bu haberimize konu olan hikaye ise gençlerin değil de ileri yaştaki bireylerin de turnuva kazanabildiğini ortaya koydu. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Hisako Sakai, 92 Yaşında Oyun Turnuvası Şampiyonu Olarak Tarihe Geçti

Söz konusu galibiyet, ileri yaştaki bireyleri oyunlar ile buluşturma amacında olan Care Esports Cup altında Tekken 8 oyununda gerçekleşti. Japonya sınırları içerisinde düzenlenen organizasyonun on ikinci ayağı, üç saat kadar sürdü ve bir hayli kapsamlıydı. Altmış ila doksan arasında değişen yaş aralığındaki bireylerin katılımına sahne olur iken, profesyonel eSpor anlatımcılarının da yer aldığı etkinliğin sekiz kişilik turnuva formatında hazırlanmıştı.

Zafere ulaşan isim ise doksan iki yaşındaki Hisako Sakai oldu. Sakai, arenadaki rakiplerini, her defasında Claudio Serafino karakterini seçerek, bileğinin hakkı ile eleyerek finale yükselmeyi başarmıştı. Final maçındaki rakibi ise doksan beş yaşındaki Reiko Yokota'ydı. Hisako Sakai'nin bu başarısı, eSpor tarihinde ender görülen bir başarı iken, dünyanın en yaşlı turnuva galibi olarak da tarihe geçti.

Karşılaşmalar sırasında ekrana çok fazla bakmamasının yanı sıra, karşılaşmaların sona ermesinden sonra dahi oynamaya devam ettiği anların dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Ayrıca kararlılığı ve odağını hiçbir zaman kaybetmemesi de akılda kalan diğer detaylar oldu.

Yapılan araştırmalar, oyun oynayan bireylerin beyinlerinin oyun oynamayanlara göre daha genç kaldığını ortaya koymuştu. Bu turnuva ise bir nevi ispatı oldu diyebiliriz. Oyunların sadece rakebet alanında değil, zihinsel canlılığı sağladığı ve her yaştan insanı bir araya getirdiği bir kez daha akıllara geldi.