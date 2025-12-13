A101 Aşırı Ucuz Elektrikli Araba ve Motosiklet Satacak

A101'de önümüzdeki hafta içerisinde elektrikli arabadan motosiklete kadar çeşitli araçlar satışa sunulacak. Bunlar arasında uygun fiyatlı Volta EV1 elektrikli araba, Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped, Volta VS2 elektrikli moped ve RS6 125 cc benzinli motosiklet yer alacak. Peki, bu araçların fiyatı ne kadar olacak?

A101'de Satılacak Elektrikli Araba ve Motosikletin Fiyatı

A101'de 18 Aralık tarihinden itibaren Volta EV1, 229 bin 990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 63 kilometreye kadar menzil sunan elektrikli araç 2000W motor gücüne sahip. 58 Ah (amper-saat) batarya kapasitesine sahip otomobil 8-9 saatte şarj oluyor. 163 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta disk fren sistemi mevcut. Araba 45 km/sa azami hıza ulaşabiliyor.

RS6 benzinli motosiklet 44 bin 990 TL'ye satılacak. 80 km/sa hıza ulaşabilen motosikletin azami net tork değeri 7,6 Nm seviyesinde.150 kilogram taşıma kapasitesine sahip olan motosiklette 125 cm3 motor hacmi mevcut. Motosiklette 4,2 litre yakıt deposu bulunuyor.

A101 marketlerde Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped 74 bin 990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 58 kilometreye kadar menzil sunan moped, 1000W motor gücüne sahip. Araç 6-8 saatte şarj oluyor. 150 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta kampana fren sistemi mevcut. Araç 25 km/sa azami hıza ulaşabiliyor.

Volta VS2 elektrikli moped 29 bin 990 TL'ye satılacak. 1500W motor gücüne sahip olan araç 45 km/sa hıza ulaşabiliyor. 6-8 saatte şarj olan elektrikli moped, 53 kilometreye kadar menzil sunuyor. 150 kilogram azami taşıma kapasitesine sahip araçta disk / kampana fren sistemi mevcut.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

