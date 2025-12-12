Wuling Motors, 350 Bin TL'lik SUV'si Xingguang 560'ı Tanıttı

Wuling Motors, Xingguang 560 isimli yeni SUV modelini Çin'de düzenlenen bir otomobil fuarında tanıttı. Benzinli, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli motor gibi farklı seçeneklerle satışa sunulan aracın fiyatı ise 8.400 dolar yani yaklaşık 350 bin TL.

350 Bin TL'lik SUV Wuling Motors Xingguang 560 Tanıtıldı

Türkiye’de otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Ş ana kadar ne elektrikli araç teknolojisi, ne yerli marka Togg, ne de Çinli üreticilerin rekabeti bu soruna çözüm olamadı. Vergilerden kaynaklanan bu sorun için ufukta bir düzelme görünmezken, dünyadan gelen haberler ise adeta 'nispet' yapar nitelikte.

Çinli Wuling Motors, Guangxi Nanning ASEAN Otomobil Fuarı’nda yeni SUV'si Xingguang 560'ı görücüye çıkardı. Dört farklı seçenekle karşımıza çıkan aracın en çok şaşırtan özelliği ise fiyatı oldu. Buna göre Xingguang 560'ın fiyatı 8.400 dolar yani yaklaşık 350 bin TL'den başlıyor. Tercihlerinize bağlı olarak 13.900 dolar yani yaklaşık 595 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Wuling Xingguang 560 1.5T 6 ileri manuel Comfort: 8.400 $ (yaklaşık 350 bin TL)

Wuling Xingguang 560 1.5T CVT Elite: 10.300 $ (yaklaşık 439 bin TL)

Wuling Xingguang 560 PHEV 125 km Luxury: 12.600 $ (yaklaşık 537 bin TL)

Wuling Xingguang 560 EV 500 km Luxury: 13.900 $ (yaklaşık 595 bin TL)

Xingguang 560, diğer uygun fiyatlı rakiplerinin aksine pek de küçük bir araba değil. Zaten 5 ve 7 koltuk seçenekleri de mevcut. 4.745 mm uzunluk, 1.850 mm genişlik ve 1.755/1.770 mm yükseklik değerlerine sahip. Aks mesafesi ise 2.810 mm. Tasarımıyla 2026 KIA EV 3'ü andıran aracın iç tasarımı da fiyatına kıyasla oldukça iddialı. Özellikle çift ekranlı kokpit yapısı premium bir görüntü kazandırıyor.

Motor seçenekleri

Plug-in hibrit: 1.5 litrelik motor ve elektrikli sistemle birlikte geliyor. Elektrik menzili 125 km, toplam menzil 1.100 km. Batarya bittiğinde tüketim 5,3 L/100 km.

Tam elektrikli: 100 kW (134 bg) motor ve 60 kWh batarya ile 500 km menzil sunuyor. Hızlı şarjla 15 dakikada 200 km menzil eklenebiliyor.

Benzinli: 1.5T motor, 174 bg güç ve 290 Nm tork üretiyor. 6 ileri manuel veya CVT şanzıman seçenekleri var.

Ne yazık ki Wuling Motors, ülkemizde resmi olarak faaliyet gösterniyor. Bu nedenle Xingguang 560'ın herhangi bir modelinin Türkiye'de satışa çıkmasını beklemek pek de doğru olmaz. Ancak fiyatın ülkemizdeki vergi oranları eklendiğinde bile piyasadaki çoğu rakibinden düşük olması insana "keşke" dedirtiyor.