A101 Çok Ucuz Motosiklet, Elektrikli Moped ve Forklift Satacak

A101'de önümüzdeki hafta içerisinde Revolt RSX7 150 cc benzinli motosiklet, Revolt RS4 50 cc moped, Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet, Volta YIDE SE03 Max elektrikli moped, dolphin Dizel Prestige Pro forklift ve Dolphin elektrikli Titan Pro forklift satılacak. A101 marketlerde ayrıca 65 inç ve 55 inç ekran büyüklüklerine sahip iki farklı akıllı televizyon da satışa sunulacak.

A101'de Satılacak Motosiklet, Elektrikli Moped ve Forkliftin Fiyatı

A101'de 25 Aralık itibarıyla Revolt RSX7 150 cc benzinli motosiklet 99 bin 990 TL fiyat etiketiyle satılacak. 10,7 kW motor gücüne sahip olan motosikletin azami net tork değeri 13,9 nm seviyesinde. Motosiklet ayrıca 10,8 L yakıt tankı kapasitesine sahip. Revolt RS4 50 cc moped ise 39 bin 990 TL'ye satılacak. 45 km/sa azami hıza ulaşabilen mopedde 2,2 kW motor gücü mevcut.

A101 marketlerde Volta VSM elektrikli motorlu bisiklet, 19 bin 990 TL fiyata satılacak. Volta YIDE SE03 Max elektrikli moped ise 39 bin 990 TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. 45 km/sa azami hıza ulaşabilen elektrikli moped, 1500W net güce ve 29 nm azami net tork değerine sahip. Paylaşılan bilgilere göre elektrikli moped 4-5 saat civarında şarj olabiliyor.

Dolphin dizel Prestige Pro forklift 999 bin TL'ye satılacak. 3 ton yük kaldırma kapasitesine sahip olan araçta yüksek kaldırma kapasiteli asansör (4700 mm) mevcut. Dar alanlarda yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkan araçta koltuk ve kemer emniyet sistemi bulunuyor. Araçta ayrıca süspansiyonlu gramer koltuk da yer alıyor.

Dolphin elektrikli Titan Pro forklift, 1 milyon 199 bin TL fiyata satılacak. 3 ton yük kaldırma kapasitesine sahip olan araçta yüksek kaldırma kapasitesi asansör (4700 mm) yer alıyor. 4 yollu hidrolik kumanda sistemini içeren araçta hızlı şarj özelliği mevcut. Araçta ayrıca süspansiyonlu gramer koltuk da bulunuyor.

A101 marketlerde önümüzdeki hafta içerisinde ayrıca 20 bin 999 TL fiyata sahip Nordmende 65 inç 4K Android televizyon, 14 bin 999 TL fiyatlı Nordmende 55 inç 4K Android televizyon, 999 TL fiyata sahip Trax bluetooth hoparlör, 49,50 TL fiyatlı Osram LED ampul, 249 TL fiyata sahip Orbus silikon aydınlatma ve 399 TL fiyatlı Hilfe akım korumalı USB'li uzatma kablosu da satılacak.

