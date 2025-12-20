12 GB RAM'li Telefonun Fiyatı Şaşırttı! Çok Ucuz Olacak

vivo'nun V70 isimli yeni akıllı telefonu ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde özellikleri ortaya çıkan vivo v70'in bu kez fiyatı sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre yüksek yenileme hızı, dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefon bütçe dostu olacak.

vivo V70'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo V70'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümünün 45.000 rupi (21.515 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. 12 GB RAM'e sahip sürümün ise 47.000 rupi (22.471 TL) civarında bir fiyatla gelmesi bekleniyor. Fiyata dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Uygun fiyatlı Android telefonun 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor.

vivo V70'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

1260 x 2750 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 90W

90W Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Suya ve Toza Dayanıklılık: IP69

vivo'nun uygun fiyatlı Android telefonu gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30'da da aynı işlemci bulunuyor.

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. vivo v70 Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek.

vivo V70'de 6.500 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Bütçe dostu telefon ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. V70, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak.