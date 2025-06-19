A101 Çok Ucuz PlayStation 5 ve Samsung Galaxy A16 Satıyor

A101 marketlerde bu hafta PlayStation 5 Slim, Samsung Galaxy A16, Xiaomi TV Box S, Tecno Camon 19, Samsung Galaxy Tab Active 2, JBL bluetooth kulaklık, LG 27 inç monitör ve Samsung akıllı televizyonlar satılıyor.

A101'de Satılan PS5 ve Samsung Galaxy A16'nın Fiyatı

A101'de 19 Haziran 2025 itibarıyla PlayStation 5 Slim'in 1 TB SSD'li standart sürümü 25 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Samsung Galaxy A16'nın 4 GB ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 8 bin 399 TL fiyata satılıyor.

A101'de bu hafta ayrıca Tecno Camon 19'un 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 6 bin 199 TL, Samsung Galaxy Tab Active 2 isimli tablet 5 bin 599 TL, Dell mouse ise 249 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 2 bin 399 TL fiyata sahip Xiaomi TV Box S, 1.599 TL fiyatlı JBL bluetooth kulaklık, 33 bin 999 TL fiyata sahip LG 27 inç monitör, 50 bin 999 TL fiyatlı Samsung 65 inç 4K uydu alıcılı QLED akıllı televizyon ve 28 bin 999 TL fiyata sahip Samsung 55 inç 4K uydu alıcılı LED akıllı televizyon da bulunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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