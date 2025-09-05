Ucuz Amiral Gemisi Galaxy S25 FE Türkiye'de!

Samsung Galaxy S25 FE, Türkiye'de satışa sunuldu. Samsung'un yeni telefonu, uygun fiyata güçlü donanım sunuyor. Yüksek performanslı işlemcinin yanı sıra 45 W hızlı şarj desteği, Dynamic AMOLED 2X ekran ve 120Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliği ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Türkiye Fiyatı

En iyi Samsung telefonları arasında yerini alan Galaxy S25 FE'nin 8 GB RAM, 256 GB depolama alanına sahip sürümü 39 bin 999 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon beyaz, gece siyahı, buz mavisi ve lacivert olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunuyor.

Samsung Galaxy S25 FE'nin Özellikleri

Samsung Galaxy S25 FE, 6,7 inçlik büyüklüğündeki Dynamic AMOLED 2X ekranı ile öne çıkıyor. 1080 x 2340 piksel çözünürlüğe sahip bu ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1900 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızının farkı özellikle uygulamalar arası geçiş ve ekran kaydırma gibi eylemlerde çok net bir şekilde hissediliyor.

Telefon, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Exynos 2400 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide bir adet 3.2GHz Cortex-X4, iki adet 2.9GHz Cortex-A720, üç adet 2.6GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.95GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda 10 adet çekirdek mevcut. Samsung Galaxy S24 FE'de ise Exynos 2400e'nin yer aldığını belirtelim.

8 GB RAM'e sahip olan telefon, 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere toplamda 3 farklı depolama seçeneği ile geliyor. Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıkan cihazda 4900 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji, şarj işlemi için uzun süre bekleme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip OIS destekli ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip telefoto kamera yer alıyor.

Galaxy S25 FE'nin ön tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera mevcut. 7,4 mm kalınlığındaki telefon, Corning Gorilla Glass Victus+ ekran koruma teknolojisini destekliyor. Ayrıca IP68 sertifikası da bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.