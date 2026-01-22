A101 iPhone Air, Redmi Note 14 ve Galaxy S25 Satıyor

A101'de aşırı ince iPhone'dan uygun fiyatlı Android telefonlara kadar pek çok model satılıyor. Bunlar arasında Redmi Note 14, iPhone Air, Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, OPPO Reno 13 F, OPPO A5 Pro, TECNO Spark Go 1, Realme 12+, Realme 12, Realme C63, Realme C65 yer alıyor.

A101'de Satılan iPhone Air, Redmi Note 14 ve Galaxy S25'in Fiyatı

A101'de 22 Ocak 2026 itibarıyla iPhone Air'in 256 GB depolama alanına sahip sürümü 89 bin 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A19 Pro işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM bulunuyor. 6,5 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1260 x 2736 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 18 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefonun arkat arafında 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası yer alıyor. Telefonda 120Hz yenileme hızı ve 5.500 mAh batarya bulunuyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü 94 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 45W hızlı şarj desteği mevcut.

Samsung Galaxy S25'in 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 50 bin 799 TL'ye satılıyor. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefonda 4.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Bu hafta ayrıca 65 bin 999 TL fiyata sahip Samsung Galaxy S24 Ultra, 16 bin 499 TL fiyatlı OPPO Reno 13 F, 13 bin 999 TL fiyata sahip OPPO A5 Pro, 7 bin 199 TL fiyatlı TECNO Spark Go 1, 14 bin 799 TL fiyata sahip Realme 12+, 12 bin 499 TL fiyatlı Realme 12, 9 bin 999 TL fiyata sahip Realme C63, 8 bin 299 TL fiyatlı Realme C65 satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.