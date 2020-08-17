ABD'de İlk COVID-19 Vakası Sanılandan Daha Eskiye Dayanıyor

ABD'deki ilk COVID-19 vakasının Mart ayında tespit edildiği göz önüne alınırsa raporlar bunu yalanlıyor. Yeni bir araştırmaya göre koronavirüs, Washington eyaletinde Aralık 2019 gibi yayılmaya başlamış olabilir.

ABD'de koronavirüs enfeksiyonlarının Mart ayında başladığı uzun süredir varsayılırken, yeni yayınlanan raporun bulguları Seattle şehrindeki yüzlerce kişinin Aralık'tan beri COVID-19 hastası olduğunu gösteriyor.

ABD'deki ilk COVID-19 vakası ne zaman görüldü?

Rapor koronavirüsün eyalette 25 Aralık ile 15 Ocak arasında yayıldığını ve 24 Şubat ile 9 Mart tarihleri ​​arasında Washington eyaletinde 2268 çocuk ve 4367 yetişkinin koronavirüse yakalandığını iddia ediyor. ABD'deki ilk COVID-19 vakasının Washington'da görülmesinin sebebi ise Wuhan'dan evine dönen kişi olduğu varsayılıyor.

"Koronavirüs Wuhan'da fark edilmeden önce muhtemelen aylarca yayıldı. COVID-19'un çocuklarda hafif seyrettiği göz önüne alındığında ise Seattle'daki semptomatik vakalar için yüksek tahminimiz, o sırada ABD'de binlerce hafif vaka olabileceğini gösteriyor"

Halihazırda ABD'deki koronavirüs vakalarının sayısı her hafta 5 milyonu aşarak bazı politikacıları ve sağlık uzmanlarını tedirgin etmeye başladı. Minnesota Üniversitesinde Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma direktörü Dr. Michael Osterholm'e göre eyaletler arası seyahat yasaklanmalı.

16 Ağustos Türkiye Koronavirüs vaka sayısı

16 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosuna göre de ülkemizde 1.192 yeni vaka tespit edilirken 19 kişi hayatını kaybetti ve 997 kişi iyileşti. Sağlık Bakanı her zamanki gibi izolasyona çağırıyorken bu sonuca hazır olduklarını da dile getirdi.