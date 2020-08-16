16 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 16 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

16 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 16 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 16 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 16 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

16 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 65.956 test yapıldığı ve 1.192 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybetti ve 997 kişi iyileşti.

16 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

16 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 249.309 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.974'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 679 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 230.968 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız.

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Yeni tanı sayımız dünkünden daha az. Şu ana kadarki toplam vaka sayımızdan 12.366 KİŞİ halen aktif hasta: Yani, virüsü yayma potansiyeline sahip. Bunlar ve temaslıları İZOLASYONDA. Dikkat eder, kendimizi DIŞARIDAKİ RİSKTEN korursak, daha hızlı başarırız. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WhfNAwtyMY — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 16, 2020

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