ABD’de Elektrikli Araç Sahiplerine 250 Dolar Şoku: Yeni Vergi Yolda!

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması beraberinde farklı vergi yükümlülükleri ve trafik kurallarını da beraberinde getiriyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri dünya genelinde bir ilk sayılabilecek yeni vergilendirme sistemi ile karşımıza çıkıyor. Şayet bu sistem resmi olarak hayata geçerse elektrikli araç kullanımı büyük ölçüde etkilenecek. İşte konuyla ilgili detaylar...

ABD'den Şok Karar: Elektrikli Otomobil Sahiplerinden Ek Vergi Mi Alınacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde gündeme gelen yeni düzenlemeye göre elektrikli araç sahiplerinden yıllık 250 dolar civarında bir ücret alınması planlanıyor. Bu öneri, özellikle karayolu ve köprü bakım maliyetlerini karşılamak amacıyla gündeme getirildi. ABD’de mevcut sistemde benzinli araç sahipleri, yakıt üzerinden alınan vergilerle dolaylı olarak yol kullanımına katkı sağlıyor.

Ancak elektrikli araçlar yakıt tüketmediği için bu sisteme dahil olmuyor. Bu nedenle yetkililer elektrikli araç kullanıcılarının da altyapı maliyetlerine katkı sağlaması gerektiğini savunuyor. Konuyla ilgili karar biraz da gelecek dönemlerde beklenen elektrikli araç kullanıcı sayısından kaynaklı olarak alınmak isteniyor. Zira elektrikli araç sayısındaki artış beraberinde içten yanmalı araçların azalması ve hükümetin eskisi kadar vergi alamaması anlamına geliyor.

Sistem Gerçekten Adil Mi?

Önerilen 250 dolarlık yıllık ücret bazı kesimler tarafından sert eleştiriler aldı. Bunun en büyük nedeni ise elektrikli araç sahiplerinin ödeyeceği tutarın benzinli araçlara kıyasla daha yüksek olması. Mevcut durumda benzinli araç sahipleri yılda ortalama 88 dolar civarında federal yakıt vergisi ödüyor. Buna karşılık elektrikli araçlar için önerilen 250 dolarlık sabit ücret, "orantısız" bulunuyor. Bu durum elektrikli araç kullanımını teşvik etmek yerine yavaşlatabileceği yönünde yorumlanıyor.

ABD’de bazı eyaletler halihazırda elektrikli araç sahiplerinden ek ücretler alıyor. Bu ücretler genellikle 50 ila 200 dolar arasında değişiyor. Yeni önerilen federal ücretin yürürlüğe girmesi durumunda bu ücretlerin mevcut eyalet bazlı vergilere eklenebileceği belirtiliyor. Bu da elektrikli araç sahipleri için toplam maliyetin ciddi şekilde artabileceği anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Elektrikli araçların yaygınlaşması, mevcut vergi sistemlerinin de yeniden şekillenmesini zorunlu hale getiriyor. ABD’de gündeme gelen bu düzenleme, aslında sistemdeki finansman açığını kapatmayı hedefliyor. Ancak belirlenen ücretin yüksekliği, özellikle elektrikli araçlara geçiş sürecini olumsuz etkileyebilir. Teşviklerin kaldırıldığı bir dönemde ek maliyetlerin devreye girmesi kullanıcıların elektrikli araçlara olan ilgisini azaltabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.