Meclis Çalışanları Artık Kullanamayacak: ABD'den Kritik WhatsApp Yasağı!

Dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma platformlarından WhatsApp hakkında kısa süre önce dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Uygulama, ABD Kongresi’ndeki çalışanları doğrudan ilgilendiren bir yasakla gündeme geldi.

ABD Temsilciler Meclisi’nin baş idari yetkilisi, Kongre çalışanlarına gönderdiği bilgilendirme ile WhatsApp'ın resmi devlet cihazlarında kullanımının yasaklandığını açıkladı. Bu kararın gerekçesinin ise uygulamanın kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği konusunda ciddi riskler barındırması olduğu söyleniyor. İşte detaylar!

WhatsApp'ın Veri Gizliliği Konusunda Taşıdığı Riskler Mecliste Endişe Yaratıyor

Yerel medyada yer alan haberlere göre, WhatsApp’a getirilen yasak, daha önce DeepSeek, Copilot ve ByteDance uygulamalarına yönelik alınan kısıtlamalara benzer şekilde, casusluk şüphesinden ziyade kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği endişelerine dayanıyor. Uygulamanın, veri gizliliği konusunda yeterince güvenilir bulunmaması nedeniyle Kongre çalışanlarının resmi cihazlarında kullanımı yasaklandı.

Temsilciler Meclisi’nin Siber Güvenlik Ofisi tarafından gönderilen bilgilendirme e-postasında da bu endişeler vurgulandı. E-postada şu ifadeler yer aldı:

“WhatsApp, kullanıcı verilerinin nasıl korunduğu konusunda yeterli şeffaflığa sahip olmaması, depolanan verilerde şifreleme bulunmaması ve kullanım sırasında oluşabilecek güvenlik riskleri nedeniyle yüksek riskli bir uygulama olarak değerlendirilmiştir.”

Meclis çalışanlarına gönderilen resmi bildirime göre, artık cep telefonu, bilgisayar ya da web tarayıcısı fark etmeksizin hiçbir devlet cihazında WhatsApp kullanılamayacak. Temsilciler Meclisi yönetimi, bunun yerine Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage ve FaceTime gibi uygulamaların alternatif olarak kullanılabileceğini bildiriyor.

Meta'dan Tepki Gecikmedi

WhatsApp platformunu bünyesinde barındıran Meta, Temsilciler Meclisi’nin aldığı yasağa yönelik tepkisini gecikmeden dile getirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan şirket sözcüsü Andy Stone, alınan karara kesinlikle katılmadıklarını ifade etti. Stone, WhatsApp mesajlarının uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde yalnızca gönderici ve alıcının mesajlara erişebildiğini ve veri açığı yaşanmasının imkansız olduğunu vurguladı.

Meta'nın bile WhatsApp içeriklerini göremediğini aktaran Stone, WhatsApp'ın güvenlik özelliklerinin meclis tarafından onay verilen pek çok uygulamadan daha güvenilir olduğunu belirtti. Sözcü ayrıca, Temsilciler Meclisi üyelerinin bu yasağa tepki gösterdiğini ve Senato’daki meslektaşlarının WhatsApp’ı hâlâ aktif bir şekilde kullandığını dile getirdi.

Peki siz ABD'nin WhatsApp hakkında aldığı bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...