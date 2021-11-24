ABD ve Türkiye Dijital Hizmetler Vergisinde Anlaştı: Misilleme Olmayacak

ABD ile Türkiye dijital hizmetler vergisinde orta yolu bulmayı başardı. ABD daha önce ticari misillemeye yol açabileceğini söylediği bu verginin, ABD merkezli şirketlere zarar verdiğini ifade etmişti.

ABD Hazine Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD ve Türkiye'nin, büyük ölçüde son derece kârlı ABD teknoloji devlerini hedefleyen ve 2023'te yeni bir küresel vergilendirme anlaşmasına geçiş yapacak olan Türkiye'nin dijital hizmetler vergisinin geri çekilmesine ilişkin şartları kabul ettiğini söyledi.

ABD ile Türkiye dijital hizmetler vergisi imzaladı

Hazine, anlaşmanın ABD'nin Türkiye'ye karşı uyguladığı misilleme niteliğindeki ticaret önlemlerinin sona ermesine izin vereceğini ve Washington'un Ekim ayında Avusturya, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya ile üzerinde anlaşmaya vardığı koşulların aynısını uygulayacağını dile getirdi.

Toplam 136 ülke, 8 Ekim'de kabul edilen kapsamlı bir küresel vergi anlaşmasının bir parçası olarak dijital hizmet vergilerini geri çekmeyi prensipte kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri büyük ölçüde Google, Facebook (veya Meta) ve Amazon gibi ABD teknoloji şirketlerini hedef alan dijital hizmet vergisi üzerinden Hindistan'a yönelik tarife tehditlerini ise geri çekmedi.

Anlaşmaya varılan geri çekilme koşulları uyarınca, Türkiye ve Avrupa ülkeleri yeni rejim yürürlüğe girene kadar dijital hizmet vergileri toplamaya devam edebilir. Ancak Ocak 2022'den sonra toplanan vergiler, yeni kurallar kapsamında şirketlerin ödemek zorunda kalacaklarını vergiler, firmaların bu ülkelerdeki gelecekteki vergi yükümlülüklerine karşı alacaklandırılacak.

Şartlar, vergilendirme haklarının bir kısmını piyasa yetki alanlarına yeniden tahsis edecek olan OECD anlaşmasının “Birinci Sütun”unun uygulanmasına kadar Türkiye'nin dijital vergilerini uygulamasına izin veriyor.

Buna ek olarak anlaşma, ara dönemde dijital vergilerde kapsam dahilindeki şirketler tarafından ödenen belirli fazla tutarların gelecekteki Birinci Sütun yükümlülüğüne karşı kredilendirilmesine de izin veriyor.

Türkiye'nin dijital vergisinin koordineli bir şekilde geri çekilmesi karşılığında ABD, misilleme amaçlı ticari eylemlerde bulunmamayı kabul ediyor.

ABD, Dijital Hizmet Vergisinin iptalini istemişti

ABD, Dijital Hizmet Vergisinin iptali için çalışıyor. ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş arasındaki online görüşmede, iki ülkenin ticari ilişkileri ele alındı. Ticaret Temsilcisi ayrıca sosyal medya devlerini etkileyen Dijital Hizmet Vergisinin gözden geçirilmesini istedi.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş çevrim içi görüşme gerçekleştirildi. Görüşmenin temelinde ise iki ülke arasında "misilleme" düzeyine kadar ilerleyen Dijital Hizmet Vergisi kararı yer alıyordu.