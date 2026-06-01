vivo'nun Yeni Telefonu Performans Testinde! 12 GB RAM'e Sahip

vivo'nun yeni telefonu S60 Vitality Edition Geekbench'te görüldü. Bununla birlikte telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Mayıs ayında tanıtılan telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

vivo S60 Vitality Edition Geekbench'te Puan Aldı?

vivo S60 Vitality Edition V2572A model numarası ile birlikte Geekbench testine girdi. Telefon tek çekirdek testinde 1.243 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3.569 puana ulaştı. Geekbench'te telefonun 12 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Bu arada RAM tarafında 8 GB seçeneği de yer alıyor.

Çoklu çekirdek puanı, işlemcinin tüm çekirdeklerini aynı anda kullandığı işlerdeki performansını gösteriyor. Örneğin video düzenlemek gibi yoğun işlem gücünün gerekli olduğu işlerde çoklu çekirdek performansı oldukça önemlidir. Çoklu çekirdek testinde alınan 3.569 puan, telefonun orta segment arasında konumlandığını gösteriyor.

Geekbench'te tek çekirdek puanı, internette gezinmek ve uygulama çalıştırmak gibi aktivitelerde işlemcinin ne kadar hızlı olduğu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Tek çekirdek testinde alınan 1.243 puan, telefonun günlük kullanımda yani internette gezinmek gibi aktivitelerde akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.

vivo S60 Vitality Edition'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,59 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1260 x 2750 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

İşlemci: Dimensity 7500

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 7200 mAh

Hızlı Şarj: 90W

vivo S60 Vitality Edition'ın İşlemcisi Nasıl?

vivo'nun yeni telefonunda Dimensity 7500 işlemcisi bulunuyor. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, Call of Duty: Mobile, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang dahil olmak üzere çoğu oyunu sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor.

4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. İşlemcide 2.6 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. vivo s50'de Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları çalıştırabiliyor.

vivo S60 Vitality Edition'ın Ekranı Nasıl?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan vivo S60 Vitality Edition, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2750 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo S50'de 6,59 inç ekran boyutu, 1260 x 2750 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu arada AMOLED çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

vivo S60 Vitality Edition'ın Kamera Özellikleri Neler?

vivo S60 Vitality Edition'ın arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Bu arada ultra geniş açılı kamera, mimari ve manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırabiliyor. Telefonun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli vivo S50'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

vivo S60 Vitality Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 256 GB depolama: 2.899 yuan (19.685 TL)

12 GB RAM ve 512 GB depolama: 3.499 yuan (23.759 TL)

vivo S60 Vitality Edition'ın 2 bin 899 yuan olan başlangıç ücreti, 19 bin 685 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 39 bin TL civarında olabilir. vivo S60 Vitality Edition'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Geekbench sonuçlarını ve özellikleri göz önünde bulundurduğumda vivo S60 Vitality Edition'ın orta sınıf telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Cihazın çoğu oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabileceğini düşünüyorum. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Böylece powerbank taşımaya gerek kalmayacak. 90W hızlı şarj sayesinde ise telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.