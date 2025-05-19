Acer AI TransBuds Sıfır Dil Bilgisiyle Bile Size Yabancı Dil Konuşturacak

Tayvanlı teknoloji devi Acer, Computex 2025 fuarında yepyeni yapay zeka destekli ürünlerini sergiledi. Ancak içlerinden biri var ki çıktığı andan itibaren görenleri büyüledi. AI TransBuds adlı küçük ve hafif kulaklıklar sahnedeydi.

Bu kulaklıklar sadece müzik dinlemek veya sesli görüşme yapmak için değil; farklı dillerdeki konuşmaları gerçek zamanlı olarak anlayıp karşı tarafa çevirerek iletişimi kolaylaştırmak konusunda da birebir.

İngilizce Konuşan İtalyanca Duyuluyor

Yapay zekanın pek çok nimetinden yararlanan cihazlar gibi AI TransBuds da eş zamanlı dil çevirisi özelliğiyle sahneye yükseldi. Kulaklıklar mobil cihazlara bir alıcı yardımıyla bağlanıyor ve yapay zeka sayesinde ses tanıma ile anlam analizini aynı anda yapabiliyor. Böylece çift yönlü bir çeviri sağlanıyor. Yani konuşmanın bir ucundaki kişi İngilizce konuşurken, diğer taraf bunu anında İtalyanca ya da başka bir desteklenen dile çevrilmiş olarak duyabiliyor.

AI TransBuds yalnızca anlık çeviriyle kalmıyor, konuşmaları metne döküp kaydedebiliyor da. Bu sayede daha sonra ne konuşulduğunu gözden geçirmek mümkün hale geliyor. Acer'ın iddiasına göre sistem şu anda Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında yaygın olarak konuşulan toplam 15 dili destekliyor.

AI TransBuds Fiyatı Ne Kadar?

Acer etkinlik kapsamında başka ürünler de tanıttı. Örneğin Galaxy Ring'e rakip olan FreeSense yüzük, 1 kg'dan hafif Swift Edge 14 AI dizüstü bilgisayar ve Aspire 16 AI serisi gibi ürünler de sahne aldı.

Çok uluslu iletişim kuran, sık seyahat eden, iş dünyasında sürekli olarak çeviriye ihtiyaç duyan veya başka bir ülkeyi ziyarete gittiğinde oranın kültürünü dolu dolu yaşamak isteyenlerin tercih edebileceği teknolojiyle donatılmış AI TransBuds'ın fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. O sebeple fiyatı da şu an belli değil.