Acer'in Yeni Swift Edge AI Modelinden Daha Hafifi Yok

Acer, Copilot+ destekleyen dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Aralarında en çok dikkat çeken model ise Swift Edge 14 AI oldu.

Bu model sadece 0,99 kg ağırlığında ve 3K çözünürlükte OLED ekranla geliyor. Evet, 1 kilodan hafif. Hem de Corning Gorilla Matte Pro yüzey kaplamasına sahip ilk dizüstü bilgisayar olarak karşımızda. Kaplamanın en büyük faydası, yansımaları ciddi oranda azaltması. Böylece dış mekanda bile ekran parlamasından az etkileniyorsunuz.

Acer Swift Edge 14 AI Özellikleri

Swift Edge 14 AI, Intel'in Ultra 9 işlemcisine kadar çıkan seçeneklerle geliyor ve dahili NPU (Sinir İşleme Birimi) sayesinde yapay zeka işlerini kendi başına halledebiliyor. Görüntü işleme, metin analizi, gürültü azaltma gibi AI görevleri direkt bu birimden sunuluyor. İlaveten daha güçlü grafik performansı göstermesi için Intel Arc GPU ile donatılmış.

Öne çıkan diğer özellikler:

RAM Desteği (32 GB'a kadar)

SSD Desteği (1 TB'a kadar)

21 saat pil ömrü

Magnezyum-alüminyum alaşımlı kasa

Işıklı parmak izi okuyucu

Orta Performanslı Swift Go Modelleri

Acer sadece üst segmenti değil, orta seviye kullanıcıları da düşünmüş. Swift Go 14 AI ve Swift Go 16 AI modelleri de Copilot+ serisinin bir parçası. Bu modellerde Intel Ultra 7 işlemciler, Arc grafikler, 32 GB'a kadar RAM ve 2 TB'a kadar SSD desteği bulunuyor. Pil ömrü ise 16 saate kadar ulaşıyor.

Özellikle medya ve görüntülü görüşme gibi işler için geliştirilen bu seride, dokunmatik yüzey üzerinden ses açma/kısma, oynatma/duraklatma gibi işlemleri kontrol edebileceğiniz yeni bir "Acer Multi-Control Touchpad" özelliği bulunuyor. MyKey isimli bir kısa yol sistemiyle favori uygulamalara tek tıkla erişiliyor.

Swift Go 16 modeli 2K çözünürlükte 16 inç OLED ekranla gelirken, Swift Go 14'te ise biraz daha küçük 14 inç'lik OLED panel var. Her iki ekran da HDR TrueBlack 500 ve Eyesafe 2.0 sertifikalarına sahip.

Acer Swift Serisi Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Swift Edge 14 AI, Haziran ayında Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde 1.599 euro'dan satışa çıkacak.