Acer Yeni Dizüstü Bilgisayar Tanıttı! 16 GB RAM ve Dahası

Yeni dizüstü bilgisayarı Acer Go 16 N25JJ3'ün tanıtımı gerçekleştirildi. Daha çok iş amaçlı veya öğrencilerin kullanımına uygun olarak geliştirilen model, yüksek RAM ve depolama kapasitesi ve daha pek çok özelliği ile ön plana çıkıyor. Cihaz genel olarak ele alındığında sade ve şık bir tasarıma bağlı kalındığı görülüyor.

Acer Go 16 N25JJ3'ün Özellikleri Neler?

Ekran: 16 inç, 1200 x 1920 piksel çözünürlük

16 inç, 1200 x 1920 piksel çözünürlük RAM: 16 GB LPDDR5

16 GB LPDDR5 Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD İşlemci: Intel Core 5 210H

Intel Core 5 210H Batarya: 65Wh (10 saate kadar pil ömrü)

65Wh (10 saate kadar pil ömrü) Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Ağırlık: 1.81 kg

1.81 kg Kalınlık: 17.9 mm

Acer Go 16 N25JJ3'te Hangi İşlemci Var?

Acer Go 16 N25JJ3, Intel Core 5 210H işlemci ile birlikte geliyor. Gün içinde eğer çok fazla sekme veya uygulama arasında geçiş yapmanız gerekiyorsa sorun yaşamanıza neden olmaz. Aynı anda birden fazla işlem gerçekleştirirken performans kaybı meydana gelmez. Elbette ki çok yüksek kaliteli videolar için render almak ya da yüksek grafik kalitesine sahip oyunları oynamak için ideal bir seçenek olmayabilir.

Acer Go 16 N25JJ3'te Kaç GB RAM ve Depolama Bulunuyor?

Dizüstü bilgisayar, 16 GB LPDDR5 RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 1 TB SSD seçeneği mevcut. Yüksek RAM kapasitesi sayesinde aynı anda çok sayıda sekme açabilir, arka planda çeşitli uygulamalar çalıştırabilirsiniz. Bu durumlarda kasma gibi performans sorunları ile karşılaşmazsınız. Öte yandan 1 TB'lık alan sayesinde yüz binlerce yüksek çözünürlüklü fotoğraf, yüzlerce video ve çok sayıda uygulama depolayabilirsiniz.

Acer Go 16 N25JJ3'ün Ekran ve Batarya Özellikleri Neler?

16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Acer Go 16 N25JJ3, 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. 1,81 kg ağırlığa sahip olan cihaz, 17,9 mm kalınlığında ve 65Wh batarya kapasitesi sunuyor. 10 saate kadar pil ömrü sunması sayesinde dizüstü bilgisayarınızı çok sık bir şekilde şarj etme gereksinimi duymuyorsunuz.

Acer Go 16 N25JJ3'ün Fiyatı Ne Kadar?

Acer Go 16 N25JJ3 için 4099 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 26 bin 299 TL'ye denk geliyor. Bu arada Acer Swift Go 16 modeli şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda daha iş odaklı bir model olarak karşımıza çıkan Acer Go 16 N25JJ3'ün de Türkiye'de satışa sunulabileceğini söylemek mümkün. Konu ile ilgili şimdiye kadar resmî açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Acer Go 16 N25JJ3'ün özellikle öğrencilere hitap eden bir dizüstü bilgisayar olduğunu düşünüyorum. RAM kapasitesi ve işlemcisi, özellikle gün içinde yoğun bir şekilde çalışan, açtığı sekmeleri unutan veya dakikada onlarca sekme arasında geçiş yapma gereksinimi bulan kişiler için yeterli olacaktır.