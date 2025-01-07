Acer, Nitro Blaze Modelleriyle El Konsolu Segmentinde İddialı

CES 2025 etkinliğinde tanıtılan Acer el konsolu modelleri; Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go ve MSI Claw gibi rakiplerle yarışmak üzere yola çıkıyor. Yeni modeller AMD Ryzen 8040 Serisi işlemciler ve AMD Radeon grafik kartları ile donatılması sebebiyle oyun dünyasında kesinlikle öne çıkacak.

İki Model: Nitro Blaze 8 ve Nitro Blaze 11

Nitro Blaze serisindeki bu iki model, adlarını ekran boyutlarından alıyor. Nitro Blaze 8'in ekran boyutu 8.8 inç, 144Hz ve WQXGA dokunmatik ekran. Nitro Blaze 11 ise 10.95 inç, 144Hz WQXGA dokunmatik ekran.

Her iki cihaz da AMD Ryzen 7 8840HS işlemci, 16GB LPDDR5X RAM, 2TB'a kadar depolama kapasitesi, ve AMD Radeon 780M GPU ile güçlendirilmiş durumda. Ayrıca Windows 11 işletim sistemi önceden yüklü olarak geliyor.

Modellerin diğer özellikleri şöyle:

Radeon Super Resolution ve AMD FidelityFX Super Resolution.

DTS:X Ultra Audio ses sistemi.

ses sistemi. Hall Effect tetikleyiciler ve joystickler.

tetikleyiciler ve joystickler. Yerleşik kickstand ve ön kamera.

Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı.

bağlantısı. USB 4 ve USB 3.2 bağlantı noktaları.

Nitro Blaze Konsolları Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Bu cihazlar 2025’in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek. Nitro Blaze 8 için $899'lık fiyat biçilmesi bekleniyor. Üst model Nitro Blaze 11'in ise $1,099 civarında piyasaya çıkması muhtemel.

Acer ayrıca Nitro Mobil Oyun Kumandasını da tanıttı. 8.3 inç boyutuna kadar mobil cihazlar için tasarlanan bu kumanda, USB-C bağlantısı, kauçuk tutma pedleri, 18W hızlı şarj desteği ile geliyor. Fiyatı ise $69.99 olarak belirlenmiş ve ikinci çeyrekte piyasada olacak.