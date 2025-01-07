XREAL One Pro AR Gözlükleri Oyun ve Performans İçin Tasarlandı

Artırılmış gerçeklik (AR) dünyasına yeni bir soluk getirmeye hazırlanan XREAL One Pro AR gözlükleri, CES 2025'te tanıtıldı.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

CES 2025 etkinliği, teknoloji dünyasının renkli güncellemelerine ışık tutmaya devam ediyor. Bu defa sırada XREAL One Pro AR gözlükleri var. Önceki model XREAL X1'e kıyasla hızlandırılmış bir çip seti, daha geniş bir görüş alanı (FOV), daha yüksek maksimum parlaklık ve daha hafif bir tasarımla karşımıza çıkan gözlük modeli; ullanıcılara önceki nesil AR gözlüklerinden çok daha üstün, özelleştirilebilir ve sürükleyici bir deneyim vadediyor.

Eğlence, Oyun ve Üretkenlik İçin Tasarlandı

XREAL One Pro AR gözlüklerinin başlıca özelliği eğlence, üretkenlik ve oyun deneyimini artırmak isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan olması diyebiliriz.

Bunun yanı sıra dış mekan kullanımını kolaylaştıran daha parlak ekranı, daha hızlı bir çip seti ve daha büyük bir FOV ile çevresel deneyimi kusursuz hale getiriyor. Hem hafif, hem de uzun süreli kullanımlarda konfor sunuyor.

Peki bu ürünü nasıl satın alabilirsiniz? İşte detaylar:

XREAL One Pro AR Fiyat ve Çıkış Tarihi

XREAL One Pro AR gözlükleri, şu anda 599 dolarlık bir fiyat etiketiyle ön siparişe açılmış durumda. Sevkiyatların Mart 2025'te başlaması bekleniyor.

Satın almak için XREAL'ın resmi web sitesine giriş yapmanız gerekiyor.

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