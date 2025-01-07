Brisk It, CES'te Etlerinizi Yapay Zeka ile Pişiren Yeni Mangalını Duyurdu

Yapay zeka teknolojileri geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de CES'in en dikkat çeken ürünlerinde kendine yer buldu. Bunlardan en çok dikkat çekenler ise kuşkusuz "AI" teknolojilerini barındıran ilginç ürünler oldu. Örneğin Brisk It, CES 2025’te yiyeceklerinizi yapay zeka yardımıyla pişiren yeni mangılın duyurdu.

Brisk It, Yapay Zeka Destekli Mangalı Zelos-450'yi CES'te Sergiledi

Brisk It, katıldığı CES 2025'te yapay zeka destekli yeni odun peletli mangal modeli Zelos-450’yi tanıttı. Aslında bu şirketin ilk yapay zeka ve yemek pişirme deneyimini birleştirme girişimi değil. Daha önce Vera 1.0 isimli bir AI modelini ürünlerinde kullanan Brisk It, kullanıcılara yemek planlaması konusunda yardımcı oluyordu.

Kullanıcıların dolaplarında bulunan malzemeleri değerlendirip alerjilerine uygun tarif önerileri sunabiliyor ve Brisk It’in akıllı ızgaralarıyla doğrudan entegre çalışarak ızgara sıcaklığını otomatik olarak ayarlıyordu. Brisk It Zelos-450 ise Vera 2.0 ile birlikte geliyor.

Vera 2.0, artık sadece liste üzerinden değil, doğrudan malzemelerin fotoğraflarıyla da tarif önerileri yapabiliyor. Kullanıcılar, bir yemeğin ya da tarifin fotoğrafını çekerek Vera’dan yardım isteyebiliyor. Ayrıca pişirme süreleri ve kıvamları da yine Vera'nın kontrolünde. Üstelik tek kritik güncelleme bu da değil.

Brisk It’in mevcut yapay zekâ destekli mangalları "Origin 940" ve "Origin 580" özellikleriyle ilgi görse de fiyatları nedeniyle herkes için ulaşılabilir değildi. Origin 940 1.099 dolar, Origin 580 ise 849,99 dolar fiyat etiketine sahipti. Ancak yeni Zelos-450 modeli ile şirket daha uygun bir fiyat aralığına hitap ederek geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyor.

Her ne kadar akıllı mangal ülkemizde de milyonların işini kolaylaştıracak olsa da piknik aracılığıyla yaptığımız göçebe mangal tarzımız yüzünden ülkemizde satışa çıksa bile popüler olması beklenmiyor.