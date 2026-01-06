64 GB RAM'li Dizüstü Bilgisayar Tanıtıldı! 300Hz Ekran ve Dahası

Alienware, CES 2026 fuarında yeni oyun bilgisayarı 18 Area-51'i tanıttı. Bununla beraber biglisayarın tasarımı, teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok güçlü bir işlemciye sahip olan Alienware 18 Area-51, oyunlarda yüksek performans elde edilmesini sağlıyor. Bilgisayar ayrıca yüksek yenileme hızıyla da dikkat çekiyor.

Alienware 18 Area-51 Özellikleri

Ekran Boyutu: 18 inç

18 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 300Hz

300Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit İşlemci: Intel Core Ultra 200HX serisi

Intel Core Ultra 200HX serisi Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 50 serisi (RTX 5090'a kadar, 24 GB GDDR7 bellek)

NVIDIA GeForce RTX 50 serisi (RTX 5090'a kadar, 24 GB GDDR7 bellek) Depolama: 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB / 12 TB PCIe NVMe SSD

1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB / 12 TB PCIe NVMe SSD RAM: 16 GB / 32 GB / 64 GB

16 GB / 32 GB / 64 GB NVIDIA G-Sync: Destekliyor.

Destekliyor. İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 Batarya: 96Wh

96Wh Portlar: İki adet Thunderbolt 5, bir adet HDMI 2.1, üç adet USB Type-A 3.2 Gen 1, bir adet SD kart okuyucu ve 2.5G ethernet

Alienware tarafından CES 2026 fuarında tanıtılan dizüstü bilgisayarın ekranı 18 inç büyüklüğünde. Laptop, 1600 x 2560 piksel çözünürlük, 300Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor. Dolby Vision teknolojisini destekleyen dizüstü bilgisayarın ekranı ayrıca yüzde 100 DCI-P3 renk gamını kapsıyor.

Dizüstü bilgisayar gücünü Intel Core Ultra 200HX serisi işlemciden alıyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA RTX 5070 Ti 12 GB GDDR7, NVIDIA RTX 5080 16 GB GDDR7 ve NVIDIA RTX 5090 24 GB GDDR7 dahil olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. NVIDIA G-Sync desteği sayesinde oyunlarda görüntü daha akıcı hâle geliyor.

Windows 11 işletim sistemi ile birlikte gelen dizüstü bilgisayar, 16 GB, 32 GB ve 64 GB olmak üzere üç farklı DDR5 RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 1 TB, 2 TB, 4 TB, 8 TB ve 12 TB PCIe NVMe SSD seçenekleri bulunuyor. Portlar arasında İki adet Thunderbolt 5, bir adet HDMI 2.1, üç adet USB Type-A 3.2 Gen 1, bir adet SD kart okuyucu ve 2.5G ethernet mevcut.

Alienware 18 Area-51, Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı teknolojilerini destekliyor. 4,34 kilogram ağırlığında olan dizüstü bilgisayar 96Wh batarya kapasitesine sahip. Laptop, hızlı şarj teknolojisi sayesinde 35 dakikada yüzde 80 seviyesine kadar şarj olabiliyor. RGB aydınlatma sistemine sahip olan bilgisayarın fiyatı henüz belli değil.