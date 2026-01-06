Acer, CES 2026'da 360Hz OLED Monitör Tanıttı! Fiyatı Şaşırttı

CES 2026 fuarında bilgisayardan akıllı telefona monitörden insansı robotlara kadar çeştili teknolojik ürünler tanıtılmaya devam ediyor. Acer, fuarda Predator X34 F3 isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu. Monitör, yüksek çözünürlüklü dev ekranıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Acer Predator X34 F3 Özellikleri

Ekran Boyutu: 34 inç

34 inç Ekran Teknolojisi: QD-OLED

QD-OLED Ekran Yenileme Hızı: 360Hz

360Hz Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3440 piksel

1440 x 3440 piksel Renk Gamı: %99 DCI-P3

%99 DCI-P3 HDR Sertifikası: VESA DisplayHDR True Black 500 (HDR: 500 nit, SDR: 300 nit)

VESA DisplayHDR True Black 500 (HDR: 500 nit, SDR: 300 nit) Tepki Süresi: 0,03 ms

0,03 ms Portlar: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C

CES 2026 fuarında tanıtılan Acer Predator X34 F3'ün ekranı 34 inç büyüklüğünde. Monitör, OLED ekran üzerinde 1440 x 3440 piksel çözünürlük ve 360Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 99 DCI-P3 renk gamı kapsamasıyla öne çıkan monitörde 0,03 ms tepki süresi mevcut. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde hızlı ve akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip olan montiör, SDR modunda 300 nit, HDR modunda ise 500 nit parlaklığa sahip. Montiörde FreeSync Premium Pro teknolojisi de yer alyıor. Monitör, bu teknoloji sayesinde ekran yırtılmalarını önlüyor ve akıcı bir oyun deneyimi sunuyor.

Monitörün portları arasında HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve USB-C bulunuyor. Dahili hoparlörlere sahip olan monitörde mavi ışık azaltma, titreşim önleme ve yansıma azaltma gibi özellikler de mevcut. Acer Predator X34 F3, 1800R kavisli ekrana sahip. Bu tasarım, film izleme ve oyun oynama deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Acer Predator X34 F3 Fiyatı

Etkileyici bir görünüme sahip olan Acer Predator X34 F3 için 1.999,99 dolar (86.095 TL) fiyat etiketi belirlendi. Siyah renge sahip olan monitör, 2026 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulacak. Monitörün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.