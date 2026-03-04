Activision, Casus Avına Başladı! Oyunlardan Haber Almak Zorlaşacak

Activision, dünyanın en ünlü sızıntı kaynaklarına karşı harekete geçti. Call of Duty sızıntıları ile bilinen bir kaynak, kendisine yönelik başlatılan yasal süreç hakkında açıklamada bulundu. Görünüşe bakılacak olursa bu noktadan sonra yeni Call of Duty oyunları ile ilgili önceden bilgi edinmek oldukça zor bir hâl alacak.

Activision, Call of Duty Sızıntılarına Son Vermek İstiyor

Call of Duty başta olmak üzere şimdiye kadar pek çok önemli serinin arkasındaki kilit isim konumunda olan Activision, "The Ghost of Hope" (ismi, serinin popüler karakteri Ghost'tan geliyor) isimli kullanıcı hakkında yasal bir süreç başlattı. X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden açıklamada bulunan kullanıcı, şirketin Call of Duty ile ilgili gizli bilgileri sızdırmayı bırakmayı talep ettiğini söyledi.

Bu yasal taleplere uyacağını belirten Hope, Call of Duty ile ilgili konuşmaya devam edeceğini ancak bunların sızıntılar hakkında olmayacağının altını çizdi. Bir içerik üreticisi ise Call of Duty'nin arkasındaki şirkete hemen hemen herkesin kafasında oluşan o soruyu yöneltti: Activision, Hope'un her sızıntısının doğru çıkması nedeniyle mi harekete geçti?

Activision, bu soruya verdiği yanıtta hepsinin doğru olmadığını belirtti. Açıklamanın devamındaysa şirketin endişelerinin daha çok bunun geliştirme sürecine olan olumsuz etkilerine yönelik olduğu görüldü. Öyle ki sızıntıların yanlış olsa dahi oyunu geliştirenleri olumsuz etkilediğini ve oyuncuların beklentilerini düşürebildiği ifade edildi.

Call of Duty Nasıl Bir Oyun Serisi?

Call of Duty serisi, şimdiye kadar oyuncuları en popüler savaş oyunları ile buluşmasını sağlayarak çok sayıda oyuncunun gönlünde taht kurmayı başardı. Bazı oyunlar sadece hikâye moduna odaklanırken bazıları da çevrim içi çok oyunculu oynanışa sahip olur. Bunlara ek olarak özellikle Black Ops serisi ile özdeşleşen zombi ve benzeri modlar olan oyunları da içerir.

Oyunlar tarihin çeşitli dönemlerinde geçer. Kimi oyunda II. Dünya Savaşı kimi oyunda ise günümüze daha yakın bir tarih seçilir. Uzak gelecekte geçen, son teknoloji ile donatılan askerler ve dahası içeren oyunlarda bulunuyor. Ayrıca Warzone gibi PUBG tarzı battle royal oyunları da kapsıyor.

Editörün Notu

Oyun sızıntılarının üzerine bu kadar düşülmesinin karşısında yer alıyorum. Yeterince iyi oyun geliştirirseniz endişeniz olmaz. Sızıntılar, oyuna olan ilgiyi arttırır ki Resident Evil Requiem'de bunu gördük. Grand Theft Auto 6'da da benzer durum söz konusu. Ama oyun gerçekten kötü ise yapacak bir şey yok.

Bir sızıntı yüzünden beklentilerin altüst olması gibi bir durum olamaz. Şayet ortada beklentilerin hüsranla sonuçlanacağı bir oyun varsa piyasaya sürüldüğünde o tepkilerle her türlü karşılaşılacak. Bundan kaçış yok. O yüzden Activison ya da diğer şirketlerin (sayısı bir hayli yüksek) artık sızıntıların üzerine bu kadar yoğunlaşmayı bırakmasının daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu sızıntılara son vermek isteniyorsa dışarı bilgi çıkmasını engelleyecek adımlar atmak da bir seçenek, öyle değil mi?