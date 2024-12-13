Adana Demirspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman ve nerede gibi merak edilen soruların yanıtı!
Adana Demirspor ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Adana Demirspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!
Adana Demirspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Adana Demirspor - Beşiktaş Maç Linki!
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 16 Aralık Pazartesi saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.
Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. 1. yardımcı hakem grevini Ceyhun Sesigüzel, 2. yardımcı hakem görevini ise Samet Çavuş üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Alpaslan Şen yapacak.
"Adana Demirspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.
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Adana Demirspor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Adana Demirspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:
- BATI ALT: 1.500 TL
- MARATON ALT: 1.000 TL
- MARATON ÜST: 800 TL
- KUZEY - GÜNEY KALE ARKASI ALT: 500 TL
- MİSAFİR: 650 TL
Adana Demirspor - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Adana Demirspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:
Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mert Günok
- J. Svensson
- Tayyip Sanuç
- A. Masuaku
- Emirhan Topçu
- Al-Musrati
- M. Rashica
- Salih Uçan
- Rafa Silva
- E. Muçi
- C. Immobile
Adana Demirspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Deniz Dönmezer
- J. Manev
- Tolga Kalender
- A. Kurtulan
- İzzet Çelik
- Abdulsamet Burak
- Maestro
- Yusuf Sarı
- Tayfun Aydoğan
- Yusuf Barası
- Ali Yavuz Kol
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Adana Demirspor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.