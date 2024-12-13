Adana Demirspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden ve Nasıl İzlenir?

Adana Demirspor ve Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçları kapsamında karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Peki Adana Demirspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Eğer siz de Adana Demirspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir diye soruyorsanız işte cevabı ve maç linki!

Adana Demirspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir? Adana Demirspor - Beşiktaş Maç Linki!

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı 16 Aralık Pazartesi saat 19.00'da oynanacak. Futbol mücadelesi TOD TV ve beIN SPORTS'ta canlı yayınlanacak.

Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak. 1. yardımcı hakem grevini Ceyhun Sesigüzel, 2. yardımcı hakem görevini ise Samet Çavuş üstlenecek. Dördüncü hakem görevini Alpaslan Şen yapacak.

"Adana Demirspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir" diye soruyor, Adana Demirspor - Beşiktaş maçı izleme linki arıyorsanız TOD TV indir işlemini gerçekleştirerek ister mobil cihazlarda isterseniz akıllı TV'de maçı izleyebilirsiniz. Maçı canlı izlemenin diğer bir yolu ise beIN SPORTS'tur.

Adana Demirspor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir sorusunun cevabını verdiğimize göre maçı canlı izlemek isteyenler için de soruları cevaplayabiliriz. Adana Demirspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları şu şekilde:

BATI ALT: 1.500 TL

1.500 TL MARATON ALT: 1.000 TL

1.000 TL MARATON ÜST: 800 TL

800 TL KUZEY - GÜNEY KALE ARKASI ALT: 500 TL

500 TL MİSAFİR: 650 TL

Adana Demirspor - Beşiktaş Maçı Kadrosu (Muhtemel İlk 11'ler)

Adana Demirspor - Beşiktaş maçı nereden izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu cevaplayalım. Maalesef, Adana Demirspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Mert Günok

J. Svensson

Tayyip Sanuç

A. Masuaku

Emirhan Topçu

Al-Musrati

M. Rashica

Salih Uçan

Rafa Silva

E. Muçi

C. Immobile

Adana Demirspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Deniz Dönmezer

J. Manev

Tolga Kalender

A. Kurtulan

İzzet Çelik

Abdulsamet Burak

Maestro

Yusuf Sarı

Tayfun Aydoğan

Yusuf Barası

Ali Yavuz Kol

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Adana Demirspor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.