Adobe Bulut Video Düzenleme Hizmetini Rekor Fiyata Satın Aldı!

Amerika Birleşik Devletleri merkezli, grafik yazılımlarının üreticisi Adobe, bulut video düzenleme hizmeti Frame.io'yu rekor bir fiyata satın aldı. Hizmetin Photoshop ve Illustrator kullanıcılarına çok büyük katkılarının dokunması bekleniyor.

Adobe Bulut Video Düzenleme Hizmeti İçin Ne Kadar Ödedi?

Adobe bünyesinde yer alan üst düzey bir yönetici, satın alım hakkında yaptığı bir açıklamada şirketin ekipler arası iş birliğini sağlamak amacı ile ortaya çıkan Frame.io'yu yaklaşık olarak 1,3 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu.

Şirketin ürün sorumlusu ve Creative Cloud'un başkan yardımcısı olan Scott Belsky, Frame.io'nun Photoshop ve Illustrator kullanıcılarına yeni, birbirinden kullanışlı özellikler sunacağına işaret etti.

Belsky, Adobe'un müşterilerinin şirketin sunduğu yazılımları kullanırken iş birliğinde bulunmak için Frame.io'nun hizmetine güvenmesini fark etmesinin ardından New York'ta kurulan şirketi satın almak istediğini söyledi. Şirket, ekiplerin videoları birlikte düzenlemesini kolaylaştırmak için kendi araçlarını oluşturmayı düşünmüş olsa da en sonunda bunu yapmak yerine Frame.io'yu satın almaya karar verdi.

Frame.io'nun kurucusu ve CEO'su Emery Wells, perşembe günü yapmış olduğu bir açıklamada yayıncılara, medya ajanslarına ve markalara hizmet verdiğini ifade etti. Wells ve şirketin kurucu ortağı John Traver, Adobe'un 2021 mali yılının dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesi beklenen anlaşmanın kapanmasının ardından Adobe'un bünyesine katılmış olacak.

Kullanıcılara, markalara, medya ajanslarına ve çok daha fazlasına iş birliği olanakları tanıyan hizmet ilk olarak 2015 yılında ortaya çıktı.

Google, Masterclass, Activision, IDEO, LinkedIn, HBO, BuzzFeed ve MediaMonks gibi birçok şirketin güven duyduğu hizmet, gerçek zamanlı olarak video düzenleme işlemini kolaylaştıran yazılımlara olan talebin artması ile büyük bir popülerlik kazanmış ve Frame.io'nun sadece medya şirketlerine ya da reklamcılara değil, sadece bir telefonu olan herkese hizmet sunmasını sağlamıştı.

Belsky, Adobe'un küçük işletmelerden okullara kadar birçok farklı alandaki kişi, topluluk ve kurumların video oluşturmada tercih edildiğini ve bu nedenle giderek daha fazla araca ihtiyaç duyulmaya başlandığını belirtti.

İnsanlar artık eskisi gibi tek bir odada birlikte çalışmadığından bu tür online iş birliği sunan hizmetler gittikçe yaygınlaşıyor. Alan Webber'ın dediği gibi bugünün dünyasında bir odada oturmak ve birlikte çalışmak mümkün olmayabiliyor. Bu nedenle bu tür hizmetlere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuluyor.