Adobe Photoshop Hayat Kolaylaştıracak Yeni Yansıma Kaldırma Özelliğini Duyurdu

Adobe, fotoğraf düzenleme dünyasını dönüştüren bir yenilikle karşımızda: Reflection Removal (Yansıma Kaldırma) aracı. Bu yeni özellik, fotoğraflardaki rahatsız edici cam yansımalarını hızlı ve etkili bir şekilde ortadan kaldırıyor.

Şimdilik beta aşamasında olan araç, Photoshop ve Adobe Bridge kullanıcıları için mevcut ve yakında Lightroom’a da eklenmesi planlanıyor.

Bu Defa Yapay Zeka Kullanmıyor

Photoshop'a entegre edilen bu yeni özelliğin geleneksel yapay zeka yöntemlerini bir tık değiştirerek kullandığını söyleyebiliriz. Fotoğraftaki bir yansımayı kaldırmak için milyonlarca simüle edilmiş fotoğrafları kullanarak eğitilmiş bir model kullanıyor. Model, yansımaları ana kareden ayırmayı öğrenerek kendini geliştirecek ve daha doğal sonuçlar verecek.

Yıllardır profesyonel fotoğrafçılar, cam yansımalarını azaltmak için polarize filtreler veya karmaşık düzenleme tekniklerine başvuruyordu. Artık onca zahmete girmelerine gerek kalmayacak.

Reflection Removal Nasıl Kullanılır?

Şu anda araç yalnızca raw formatındaki fotoğraflar üzerinde çalışıyor. Yani, kameranızın veya iPhone’un ProRAW gibi özelliklerinin ürettiği sıkıştırılmamış dosyalarda bu özelliği deneyebilirsiniz.

Teknoloji gelişime her daim açık olduğundan söz konusu özelliğin genel fotoğraf düzenleme programlarına ve dahi telefonlara dahil edilmesi muhtemel.