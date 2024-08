AFAD Olası İstanbul Depremine Karşı Yapay Zeka Kullanacak

Yapay zeka teknolojilerinin popülaritesi ve kullanım alanı her geçen gün biraz daha artıyor. Günümüzde insanlar ve kurumlar pek çok alanda bu teknolojiyi kullanarak işlerini hızlandırıyor. Bu kurumların sonuncusu ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı oldu. AFAD, olası İstanbul depremi için yapay zeka kullanmaya başladı. İşte ayrıntılar...

AFAD, İstanbul Depremi için Yapay Zeka Kullanıyor

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle sık sık şiddetli depremlerle sarsılan bir ülke. 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, bu acı gerçeğin en büyük kanıtı oldu. Ülkemizin ekonomik ve kültürel merkezi İstanbul'un da yüksek deprem riski altında olması, bu konunun önemini daha da artırıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki uzmanlar ise her an gerçekleşebilecek bu yıkıma karşı önlemler alabilmek için yapay zeka dahil olmak üzere ellerindeki her teknolojiyi kullanıyor. İstanbul'da meydana gelebilecek bir depremin oluşturabileceği hasar ve kayba ilişkin sonuçlar üreterek kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, İstanbul'da olası bir deprem riskine karşı alınan önlemler ve projeler hakkında bilgi verdi. Tatar, İstanbul'da yürütülen paleosismoloji çalışmalarından ve yapay zeka tabanlı sistemlerden bahsetti.

AFAD'ın kullanmış olduğu yapay zeka tabanlı sistem, AFAD-RED (Deprem Ön Hasar ve Kayıp Tahmini Sistemi) olarak adlandırılıyor. Bu sistem, depremlerin olası etkilerini önceden tahmin etmek ve afet yönetimini daha etkili bir şekilde planlamak amacıyla geliştirildi. Kullanım alanları ise şu şekilde:

Hasar ve Kayıp Tahmini: Depremler sonrasında oluşabilecek can kaybı, yaralı sayısı, binalardaki hasar ve altyapı durumu gibi etkilerin tahmin edilmesi. Senaryo Depremleri ve Tatbikatlar: Farklı büyüklüklerdeki olası depremler için senaryolar oluşturmak ve bu senaryolara dayalı tatbikatlar düzenlemek. Müdahale ve İyileştirme Süreçleri: Deprem sonrası acil müdahale ve iyileştirme süreçlerini yönetmek için otomatik talimatlar ve kaynak yönetimi sağlamak. Erken Uyarı Sistemleri: Deprem öncesinde sismik aktiviteleri izleyerek erken uyarı ve tahliye süreçlerini başlatmak. Afet Yönetimi Planlaması: Deprem sonrasında kritik sanayi tesislerinin ve altyapının ayakta kalmasını sağlamak için iş sürekliliği planları oluşturmak.

Ne yazık ki yetkililer söz konusu yapay zeka ile yapılan çalışmalarla ilgili bir sonuç paylaşmadı. Yine de insan hatasından arındırılmış bir sistemin özellikle de erken uyarı alanında nasıl sonuç vereceği pek çok kişi tarafından merak ediliyor.