Marvel Dizisi Agatha All Along'un 2. Sezonu Çıkacak mı? Açıklama Geldi

2021 yapımı WandaVision'ın spin-off'u olan Agatha All Along'un ilk sezonu geçtiğimiz yıl içerisinde izleyiciler ile buluştu. Peki, Agatha All Along 2. sezonu gelecek mi? Dizide Lilia Calderu isimli karakteri canlandıran Patti LuPone, merak edilen soruyu yanıtladı.

Agatha All Along 2. Sezon Gelecek mi?

18 Eylül-6 Kasım 2024 tarihleri arasında yayınlanan Agatha All Along ilk bölümüyle birlikte büyük beğeni toplayarak en iyi Disney Plus dizileri arasında yerini aldı. Marvel Studios tarafından hazırlanan dizinin yeni sezonu beklenirken üzücü bir açıklama yapıldı.

Agatha All Along dizsinin 2. sezonunun gelmeyeceği açıklandı. LuPone, ikinci sezonu istemeyen kişinin yapımcı Jac Schaeffer olduğunu söyledi. LuPone'a göre WandaVision için de ikinci sezon istenmiş ancak Schaffer dizilere ikinci sezon yapmak istemediği için bu teklifi reddetmiş.

Yapılacak çok şey olduğundan dolayı Schaffer'ın yalnızca tek sezonluk diziler çektiği öne sürüldü. LuPone, bir gün onunla yeniden çalışabilmeyi umduğunu söyledi. Marvel ve Disney'den henüz herhangi bir resmî açıklama gelmediğini de belirtelim.

LuPone, 2021 yılında yayınlanmaya başlayan And Just Like That isimli dizinin üçüncü sezonuna katılacağını da açıkladı. Michael Patrick King ve Darren Star tarafından yaratılan dizide Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis ve daha pek çok isim bulunuyor.

Sizce Agatha All Along'un yeni sezonu gelmeli mi? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.