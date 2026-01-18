Bu Dizi Yayınlandığı Anda Zirveye Yerleşti! Bir Gecede Bitiyor

Netflix'te izleyecek bir şeyler bulamayanların tek gecede bitirebileceği bir mini dizi yayınlandı. Agatha Christie's Seven Dials adlı dizi, eleştirmenlerin tüm olumsuz değerlendirmelerine rağmen seyirciler tarafından hızla benimsenerek büyük bir başarı elde etti. Polisiye türüne sahip dizi, aynı zamanda en çok konuşulan dizilerden biri hâline geldi.

Agatha Christie's Seven Dials, En Çok İzlenenler Listesinde

İngiliz yazar Agatha Christie'nin kaleminden çıkan 1929 tarihli The Sven Dials Mystery (Yedi Kadran Gizemi) isimli romanından uyarlanan Agantha Christie's Seven Dials, yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'in dünya genelinde en çok izlenen yapımları arasında konumlandı. Sosyal medyada herkesin önermeye başladığı dizi, eleştirmenlerden ise deyim yerindeyse âdeta yerden yere vurulmuştu.

Bu olumsuz eleştirilere rağmen dizi seyirciler tarafından çok sevilmiş gibi görünüyor. Henüz izlemeyenler için bu dizi, polisiye türünün en önemli isimlerinden biri olan Agatha Mary Clarissa Miller Christie Mallowan'ın (veya kısaca Agatha Christie) romanına büyük ölçüde bağlı kalınarak hazırlandı.

Yeni yapım, 1925 yılında geçiyor. Londra yakınlarındaki bir malikanede işlenen gizemli bir cinayeti merkezine alıyor. Kilit karakter olarak Lady Eileen Brent (genellikle Bundle olarak biliniyor) ön plana çıkıyor. Bundle, cinayetin arkasındaki sır perdesini kaldırmak için çıktığı yolda kendini sonu görünmeyen bir tehlikeli soruşturmada buluyor.

Agatha Christie's Seven Dials Oyuncuları

Mia McKenna-Bruce (Bundle)

Helena Bonham Carter (Lady Caterham)

Martin Freeman (Dedektif Battle)

Dizinin oyuncu kadrosunda çok önemli isimler bulunuyor. Mia McKenna-Bruce, dizinin ana karakteri olan Lady Eileen Brent'i canlandırırken onun annesi olan Lady Caterham ise Helena Bonham Carter tarafından canlandırılıyor. Ayrıca Christie'nin romanlarından aşina olunan Dedektif Battle karakterine de Martin Freeman hayat veriyor.