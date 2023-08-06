Age of Empires 3: Definitive Edition Ücretsiz Deneme Sürümü Çıktı

Strateji türünün başarılı bir örneği olan Age of Empires 3: Definitive Edition oyununun ücretsiz deneme sürümü yayımlandı. Peki, deneme sürümünü bilgisayara indirip oynamak için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Age of Empires 3: Definitive Edition Deneme Sürümü Nasıl İndirilir?

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Age of Empires 3: Definitive Edition'ın sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

Strateji oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Age of Empires III: Definitive Edition'ın deneme sürümü Steam üzerinden yayımlandı. Deneme versiyonunda bazı kısıtlamaların olduğunu, oyunun sunduğu tüm özelliklere erişebilmek için tam sürümün satın alınması gerektiğini belirtmek gerekiyor.

Deneme sürümü, oyunu satın almak isteyen ancak kararsız kalan oyuncular için harika bir seçenek olabilir. Age of Empires III: Definitive Edition'ın deneme versiyonunu ücretsiz olarak bilgisayara indirmek için öncelikle Steam'i açın ve hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Age of Empires III: Definitive Edition'ın sayfasını ziyaret edin. "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın ve ekranda yer alan talimatları uygulayın. Bu adımları uygulayarak söz konusu sürümü indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Age of Empires 3: Definitive Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 18362.0 veya daha üzeri

İşlemci: Intel i3-2105 3.1GHz / AMD Phenom II X4 973

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GT 430 / Radeon HD 5570 / Intel HD 4400

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 42 GB kullanılabilir alan

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