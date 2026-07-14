Aşırı Ucuz Samsung Telefonu Yolda! Türkiye'de de Satılacak

Samsung'un yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı Galaxy A07s modeliyle ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere cihaz geçen haftalarda IMEI veri tabanında görünmüştü. Bu sayede geliştirilme aşamasında olduğunu öğrenmiştik. Son gelişmeler ise yeni modelin bağlantı özelliklerini netleştiriyor.

Galaxy A07s, 5G Desteğine Sahip Olacak mı?

Güvenilir kaynaklar Galaxy A07s'e ait bir yazılım dosyasını Samsung sunucularında tespit etti. A077FXXU0AZG1 sürüm numarasına sahip bu dosya aynı zamanda telefonun bağlantı özelliklerini gözler önüne seriyor. Buna göre üründe yalnızca 4G desteği mevcut olacak. Yani cihaz 5G ağlarını desteklemeyecek.

Galaxy A07s'e ait A077FXXU0AZG1 sürüm numaralı yazılım dosyası telefonun kutudan çıkar çıkmaz One UI 9 güncellemesini çalıştıracağını da doğruluyor.

Bunu biraz daha açarsak 5G desteği bulunan modellerde internet bağlantısı çok daha hızlı. Böylelikle videolar kesintisiz izlenebiliyor, büyük boyutlu dosyalar hızlı indirilebiliyor ve çevrimiçi oyunlar gecikmesiz bir şekilde oynanabiliyor. Fakat son gelişmeye göre Galaxy A07s 5G'nin sunduğu avantajlardan yararlanamayacak.

Galaxy A07s Ne Zaman Tanıtılacak?

Galaxy A07s ile ilgili bugüne dek çok fazla bir detay ortaya çıkmadı. Bunlara tanıtım tarihi de dahil. Ancak bir önceki nesil olan Galaxy A05s'nin 2023'ün eylül ayında piyasaya sürüldüğünü söyleyebiliriz. Muhtemelen yeni model de bu yılın eylül veya en geç ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Tabii bunlar sızıntılardan ibaret. Bu nedenle markanın resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy A07s Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Galaxy A07s an itibariyla ülkemizde 11.449 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. Galaxy A07s daha iyi teknik özelliklere sahip olacağından çok yüksek ihtimalle 14.999 TL gibi bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alabilir. Bununla birlikte selefi ülkemizde satışa çıktığından yeni modelin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Editörün Yorumu

Galaxy A07s, akıllı telefonlara uçuk paralar ödemek istemeyen kullanıcılar için son derece ideal bir seçenek olacak diyebilirim. Özellikleri aşırı güçlü olmasa da basit oyunları oynatabilen ve günlük kullanımda sizi pek de üzmeyecek bir telefon arıyorsanız bu modeli düşünebilirsiniz.