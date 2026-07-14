Renault Megane Yıllara Meydan Okuyor: Yine Makyajlandı!

Mitsubishi Attrage haberi ile uzun yıllardır makyaj operasyonları ile yollarda olan model eleştrisi yaparken, bir benzer olay da ülkemizde yaşanıyor. 2016 yılından bu yana yollarda olan dördüncü nesil Renault Megane, sessiz sedasız şekilde makyajlandı. Daha çok güncelleme olarak niteleyebileceğimiz bu değişim ile Renault Megane yollara en az 1 sene daha devam edecek.

Renault Megane'da Makyaj Operasyonu İle Neler Değişti?

Renault, herhangi bir duyuru yapmadan dördüncü nesil Megane modelini makyajladı. Yeni modelde makyaj operasyonu tasarım anlamında oldukça sınırlı kaldı. Güncellenen araçta markanın yeni logoları kullanılmaya başlanırken, daha koyu renkli jantlar da sunulan bir diğer değişiklik oldu.

Bilindiği gibi geçtiğimiz dönemde Renault logosunu güncellemiş ve yeni modellerinde bu logoyu kullanıyordu. 2022 yılının sonunda Karsan tarafından üretilmeye başlanan Megane ise eski logo ile devam ediyordu. Şirket, yapılan güncelleme ile tüm modellerinde artık aynı logoyu kullanıyor olacak. 18 inçlik koyu renkli alaşım jantları da artık yenilenen Megane modelleri ile göreceğiz.

Renault Megane GSR2 Güncellemesi Aldı Mı?

Fransız üretici bu konu hakkında bir açıklama yapmadı ancak 7 Temmuz 2026 itibarıyla Türkiye'de satılan sıfır otomobiller GSR2 adı verilen güvenlik özelliklerini içerisinde barındırmak zorunda. Bu yüzden Renault Megane'de asıl yenilenen aracın teknolojisi oldu. Şirket GSR2 kapsamında yeni sürücü destek sistemlerine kavuşmuş oldu.

GSR2 İle Hangi Sistemler Zorunlu Hâle Geldi?

7 Temmuz 2024'te zorunlu hâle gelen GSR (General Safety Regulations) standartları geçen 2 yılın ardından daha kapsamlı hâle geldi. GSR2 olarak adlandırılan yeni kurallar ile artık araçlarda daha fazla sürücü destek sistemi zorunlu hâle geldi. Türkiye'de de aynı koşullar 7 Temmuz itibarı ile zorunlu tutulmaya başlandı.

Akıllı Hız Yardımı (ISA) — Bu sistem, GPS verileri ve trafik işareti tanıma sistemine dayanarak azami hız sınırlarını aktif olarak izleyen ve bu sınırlar aşıldığında sürücüyü uyarıyor veya hızı sınırlandırıyor.

— Bu sistem, GPS verileri ve trafik işareti tanıma sistemine dayanarak azami hız sınırlarını aktif olarak izleyen ve bu sınırlar aşıldığında sürücüyü uyarıyor veya hızı sınırlandırıyor. Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağıtma Uyarısı (ADDW) — Bu özellik ile araçlarda kullanılan kameralar göz hareketlerini ve baş pozisyonunu takip ediyor. Uyuşukluk veya dikkat dağınıklığı belirtileri algılandığında ise sürücüyü sesli ve görsel şekilde uyarıyor.

— Bu özellik ile araçlarda kullanılan kameralar göz hareketlerini ve baş pozisyonunu takip ediyor. Uyuşukluk veya dikkat dağınıklığı belirtileri algılandığında ise sürücüyü sesli ve görsel şekilde uyarıyor. Gelişmiş Acil Durum Frenleme (AEB) — Diğer araçları, yayaları ve bisikletlileri algılayabilen bu sistem, sürücünün tepki vermemesi durumunda otomatik frenleme müdahalesi yapabiliyor.

— Diğer araçları, yayaları ve bisikletlileri algılayabilen bu sistem, sürücünün tepki vermemesi durumunda otomatik frenleme müdahalesi yapabiliyor. Aktif Şerit Takip Asistanı (LKA/LFA) — Sinyal verilmeden yapılan şerit değiştirmelerde sistem bunun istemsiz bir manevra olduğunu algılayarak aracı kendi şeridine döndürebiliyor.

— Sinyal verilmeden yapılan şerit değiştirmelerde sistem bunun istemsiz bir manevra olduğunu algılayarak aracı kendi şeridine döndürebiliyor. Acil fren sinyali — Ani frenleme sırasında yanıp sönen fren lambalarına veya dörtlülerin yanıp sönmesine olanak sağlayan sistem bu sayede duran aracın trakikteki diğer kişiler tafından daha iyi fark edilmesini sağlıyor.

Renault Megane'yi Kim Üretiyor?

2016 yılında Türkiye piyasasına giren dördüncü nesil Renault Megane, uzun süre boyunca Oyak Fabrikası'nda üretildi. Elektrikli çağın başlaması ve SUV modellere olan ilginin artması ile 2022 yılında Megane E-Tech modelini tanıtan marka için Megane Sedan ise geri planda kaldı.

Fransız üretici 2022 yılının sonunda Karsan ile yaptığı anlaşma kapsamında Megane Sedan'ın üretimini bu şirkete devretti. Dördüncü nesil bu anlaşmanın ardından yaklaşık 4 yıldır Karsan'ın Bursa'daki fabrikasında üretim bandından iniyor. Şirket, Megane'yi 2027 yılının sonuna kadar üretmeyi planlıyor. Satışlardaki duruma göre Renault Megane Sedan üretiminin birkaç yıl daha devam edebileceği de gelen haberler arasında.

Editörün Yorumu

Renault Megane 10 yıldır piyasada olmasına rağmen ülkemizde büyük satış rakamlarına ulaşmayı başarıyor. Araçta yapılan son güncelleme ise daha çok GSR2 standartlarına yönelik. Karsan tarafından üretilen araçtaki görsel değişiklik ile Renault'un logo birlikteliği de sağlanmış oldu. Bu değişiklik ile standartları sağlamaya devam eden Megane, önümüzdeki 1,5 sene de yine en çok satanlar arasında olacaktır.