Nokia Lumia 830 Geri Dönüyor: Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı!

HMD'nin çok yakında kullanıcıların beğenisine sunacağı Asha 505 ile ilgili bilgiler ortaya çıktı. Güvenilir kaynaklar akıllı telefonun tasarımını ve bazı teknik özelliklerini paylaştı. Peki HMD Asha 505 nasıl görünecek ve neler sunacak? İşte merak edilen detaylar.

HMD Asha 505 Tasarımı Nasıl Olacak?

Güvenilir kaynaklar HMD Asha 505'in tasarımını paylaştı. Buna göre akıllı telefon Nokia'nın 2014'te piyasaya sürdüğü Lumia 830'a fazlasıyla benziyor. Zira iki marka arasındaki ilişki de bu durumu mantıklı hale getiriyor diyebiliriz. Bunu biraz daha açarsak akıllı telefon arka tarafta dairesel bir kamera modülüne sahip. Burada bir adet kamera ve bir adet LED flaş mevcut.

Ön tarafta ise kalın çerçevelere sahip yani ekran/gövde oranı günümüz standartlarını karşılamayan bir ekran bulunuyor. Telefonun kasası ise diktörtgen yapıda. Kısacası HMD Asha 505 tasarımı itibariyla Lumia 830'un neredeyse aynısı.

HMD Asha 505 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720p

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

Arka Kamera: 8MP

Ön Kamera: 5MP

RAM: 4GB

Depolama: 64GB

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 14 Go Edition

İşlemci: Sekiz çekirdekli Unisoc

HMD Asha 505 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD Asha 505'te 5 inç boyutunda, 720p çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan LCD bir panel yer alacak. Bu özellikler geçmişte Lumia 830'da da kullanılmıştı. Dolayısıyla iki telefonun sadece tasarım açısından değil, bazı teknik özellikleri bakımından da birbirine benzeyeceğini söyleyebiliriz.

HMD Asha 505 İşlemcisi Ne Olacak?

Maalesef şu anda akıllı telefonda kullanılacak işlemci tam olarak bilinmiyor. Ancak sızıntılarda telefonun sekiz çekirdekli Unisoc serisi bir işlemciden güç alacağı bilgisi yer alıyor. Bu donanımla birlikte cihazdan üst düzey bir performans beklemek mantık dışı olur. Bu işlemciyle sadece Subway Surfers gibi basit oyunları oynayabilirsiniz. Genshin Impact gibi yüksek gereksinim isteyen yapımları çalıştırmasının pek bir imkanı yok.

HMD Asha 505 Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 8 megapiksel çözünürlüklü ana ve 5 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası mevcut olacak. Burada bir karşılaştırma yaparsak Lumia 830'da 10 megapiksel ana ve 0,9 megapiksel ön kamera tercih edilmişti. Yeni modelde selfie sensörünün çözünürlüğü artsa da arka kamerada 2 megapiksellik bir düşüş söz konusu olacak.

HMD Asha 505 Batarya Özellikleri Neler Olacak?

HMD Asha 505'te 3.000 mAh'lik bir batarya karşımıza çıkacak. Lumia 830'da ise 2.200 mAh'lik çıkarılabilir bir pil yer almıştı. Bununla birlikte maalesef şarj hızlarına dair bir detay şimdilik paylaşılmadı.

HMD Asha 505 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de HMD telefonlarını çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle HMD Asha 505'in ülkemzide satışa çıkma ihtimali oldukça düşük. Öte yandan şu an için kesin olmasa da ürünün ağustos veya eylül aylarında piyasaya sürülmesi ihtimaller dahilinde.

HMD Asha 505 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Asha 505 teknik özellikleri ve tasarımıyla günümüz standartlarının çok altında kaldığı için fiyatının da yüksek olması beklenmiyor. Daha çok çocuklara ve akıllı telefonlardan çok fazla beklentisi olmayan kullanıcılara hitap edecek bu modelin 50 dolar (2.350 TL) civarında bir fiyata sahip olması bekleniyor. Bu da ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 4.000 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Açıkcası 2026 yılında HMD Asha 505 gibi bir modelin geliştirildiği haberi beni fazlasıyla şaşırttı. Zira ürünün sızdırılan teknik özellikleri 2014 yılındaki modellerde kullanılıyordu. Tabii genel tasarımı ve özellikleriyle Lumia 830'u temel alacak olması nostalji seven kullanıcıların ilgisini çekebilir.