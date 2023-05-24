Bir Ahtapot, Kabus Gördüğü Anlarda Kayda Alındı!

New York'ta bir laboratuvarda çalışan bilim insanları, bir ahtapotun "kâbus gördüğü" anları kayda aldı. Costello adı verilen ahtapotun uyku düzeni bir ay boyunca takip edildi ve bu süre zarfında hayvanın uykusu aniden bölündü.

Yapılan araştırmalar neticesinde ahtapotun bir tür uyku bozukluğu yaşadığı ortaya çıkarıldı. Görüntülerde, hayvanın önce uykusunda renk değiştirdiği ve sonra aniden uyanarak debelenmeye başladığı görülebiliyor.

Ahtapot Neden Kâbus Görüyor Olabilir?

Hayvanın bu şekilde davranmasının nedeni tam olarak bilinmiyor ancak araştırmacılar kâbus görmenin olası bir açıklama olabileceğini düşünüyor.

Araştırmacı Eric Angel Ramos, "Ahtapotlar ve diğer kafadanbacaklılar üzerinde yapılan tüm araştırmalara rağmen hâlâ bilmediğimiz çok şey var" dedi.

Görüntüler, Rockefeller Üniversitesi'nin laboratuvarındaki akvaryumda kaydedilirken, araştırmacılar Costello'nun uyku sırasında aynı davranışı sergilediği 4 kayıt aldı ve bunlardan ikisinde Costello, suya siyah bir mürekkep de püskürtmüştü.