AI Destekli Yeni Nesil Airfryer: Dreo ChefMaker 2 ile Akıllı Tarifler

Mutfakta devrim başlatmak üzere gelen Dreo ChefMaker 2, CES 2025 etkinliğinde tanıtıldı. Artık yanmış etler ya da sönmüş kekler yok; bu akıllı cihaz her şeyi sizin için hesaplayarak tarifleri damak tadına en uygun hale getiriyor.

Dreo ChefMaker 2, yapay zeka sayesinde büyük fırınlar için yazılmış tarifleri bile adeta bir şef hassasiyetiyle işleyerek hava fritözüyle uyumlu halde pişecek şekilde ayarlıyor.

Dreo’nun yeni nesil airfryer, ister web sitelerinden ister eski tarif kitaplarınızdan aldığınız tarifleri tarayarak bunları adım adım uygulanabilir pişirme programlarına dönüştürüyor. Böylece mutfakta harcadığınız zamanı azaltırken mükemmel sonuçlar elde etmenizi sağlıyor.

AI Destekli Tarif Dönüşümü

Yapay zeka gelişmeyi sürdürdükçe günlük hayatımızda kullandığımız araç-gereçlerin içine girmeye başladı. Bu AI destekli airfryer da; büyük fırınlar için yazılmış tarifleri kendi mekanizmasına uygun şekilde yeniden hesaplama becerisine sahip.

Cihazda pişirme sürecini anlık olarak kontrol edebiliyorsunuz ve ezberindeki 100 tarifi adım adım anlayarak uygulayabiliyorsunuz.

Dreo’nun ilk ChefMaker modeli, farklı pişirme modlarıyla testlerden tam not almıştı. Yeni model, bu başarının üzerine yapay zekayı da ekleyerek notunu yükseltecek gibi duruyor.

Dreo ChefMaker 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Dreo ChefMaker 2’nin Ağustos ayında satışa çıkması planlanıyor.

Fiyat henüz açıklanmamış olsa da, bir önceki modelin $359 (yaklaşık olarak 12.700₺) fiyatla piyasaya sürüldüğünü düşünürsek, benzer veya biraz daha yüksek bir fiyat beklenebilir.