Kalp Atış Hızı Takibi Yapan Kulaklık Tanıtıldı! Gürültü Engelliyor

Ai+ yeni kablosuz kulaklığı NovaPod Beats'i tanıttı. Bugün gerçekleştirilen etkinlikte özelliklerini paylaştığı bu yeni cihaz, aktif gürültü engelleme, temel sağlık takibi özellikleri ve çok daha fazlası ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkıyor. Kablosuz kulaklık için belirlenen fiyat etiketi ise çok uygun bir seviyede.

Ai+ NovaPod Beats'in Özellikleri Neler?

Sürücü: 13 mm

Frekans Aralığı: 20Hz-20kHz

Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Sağlık Takibi: Gerçek zamanlı olarak kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi

Batarya Kapasitesi: 300 mAh

300 mAh Pil Ömrü: 4 saat

Hızlı Şarj: 1,5 saat

Bağlantı: Bluetooth 5.4

Ai+ NovaPod Beats Nasıl Bir Ses Kalitesi Sunuyor?

Cihaz, 13 mm sürücü ile birlikte geliyor. Bu, düşük frekansların yani bas seslerin daha güçlü bir şekilde çıkmasına olanak tanıyor. Bir parçadaki enstrümanlar birbirinin üstüne binmeden detayları daha net şekilde duymanıza olanak sağlıyor. Öte yandan 20Hz-20kHz frekans aralığı sunuyor ki bu hem bas hem tiz noktaları başarılı şekilde yakaladığını gösteriyor.

Ai+ NovaPod Beats Gürültüyü Engelliyor mu?

NovaPod Beats, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip. Bu özellik, gürültü kaynağını ters ses dalgası oluşturarak yok ediyor. Böylelikle kendinizi daha çok müziğin içinde hissedebiliyorsunuz. Dışarıdaki gürültü azaldığı için ses seviyesini artırmanıza da gerek bırakmıyor. Böylelikle sağlığınız için ideal seviyede kalabiliyorsunuz.

Ai+ NovaPod Beats Ne Kadar Pil Ömrü Sunuyor?

Kulaklıkların her biri 4 saate kadar dinleme süresi sunuyor. Bu, özellikle kısa süreli yolculuklar için ideal görünüyor. Örneğin kullanıcı daha çok okuldan eve, evden okula giderken müzik dinleme alışkanlığına sahipse ve yol ortalama 1-2 saat sürüyorsa kesintisiz şarkı dinleme imkânı elde edilebilir. Elbette ki pil ömrünün ses seviyesi ve aktif gürültü engelleme özelliğinin etkin olup olmadığı dâhil birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini unutmamak gerek.

Ai+ NovaPod Beats'in Sağlık Özellikleri Neler?

Kulaklık, gerçek zamanlı olarak kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi takibi özellikleri ile ön plana çıkıyor. Bu özellikler, kulaklığı sadece müzik dinlemek için kullanılan cihaz olmaktan çıkarıp bir sağlık asistanına dönüştürüyor. Her şeyin yolunda gidip gitmediğini öğrenebiliyorsunuz. Böylece olası sağlık sorunlarına karşı erken harekete geçme olanağına sahip hâle geliyorsunuz.

Ai+ NovaPod Beats'in Fiyatı Ne Kadar?

Ai+ NovaPod Beats için 1599 rupi (769 TL) fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte 900 TL'ye ulaşacaktır. Bu arada Bu arada 24 Şubat 2026'da tanıtılan Ai+ NovaPods serisinin açık kulak tasarımına sahip modeli Clips için 3.999 rupi (1.927 TL) fiyat belirlenmişti.

Ai+ NovaPod Beats Türkiye'de Satılacak mı?

Ai+ şu an Hindistan pazarına yönelik faaliyet yürütüyor. Türkiye'de hiçbir kulaklığı satılmıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni kulaklığın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki markanın yönünü Türkiye'ye çevirmesi durumunda NovaPod Beats de dahil olmak üzere tüm modelleri Türkiye'deki kullanıcılarla buluşmaya başlayabilir.

Editörün Yorumu

Ai+ NovaPod Beats'in genel kullanıcı kitlesini hedeflemediğini düşünüyorum. Kandaki oksijen seviyesi ve kalp atış hızı takibi gibi sağlık özellikleri sayesinde bu tür cihazlara ihtiyaç duyanlara hitap ediyor. Yani bir kullanıcı sadece müzik dinlemek için Beats modelini tercih etmeyecektir, sağlık konusunda yardımcı olacak bir cihaz arayışında olanlar ilgilenecektir.