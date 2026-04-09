OPPO'dan 40 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Geliyor! Çeviri Yapabilecek

OPPO, Enco Cilp 2 isimli yeni bir kulaklık tanıtmaya hazırlanıyor. Hatta bu cihazla ilgili en çok merak edilen detayları açıklığa kavuşturmuş durumda. Marka tarafından yapılan paylaşımla birlikte kulaklığın tanıtım tarihi, nasıl bir ses kalitesi sunacağı, ne kadar pil ömrüne sahip olacağı ve yapay zeka destekli özelliklerinin neler olacağı netlik kazandı.

OPPO Enco Clip 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Enco Clip 2, 21 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Bununla birlikte kulaklığın eksik olan bütün özellikleri ve fiyatı belli olacak. Hatırlatmak gerekirse bir önceki model, OPPO Enco Clip, 2025 yılının Mayıs ayında tanıtılmıştı. Yeni cihaz, geçen yıl tanıtılan bu modele göre biraz daha erken kullanıcıların beğenisine sunulacak.

OPPO Enco Clip 2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Bluetooth Sürümü: Bluetooth 6.1

Ağırlık: Her bir kulaklık 5,2 gram

Gürültü Azaltma: Aramalar için yapay zeka destekli gürültü azaltma

Gerçek Zamanlı Çeviri: Mevcut

Kulaklık Başına Pil Ömrü: Yaklaşık 9.5 saat

Şarj Kutusuyla Toplam Pil Ömrü: 40 saate kadar

OPPO Enco Clip 2 Nasıl Ses Kalitesi Sunacak?

OPPO Enco Clip 2 için Dynaudio ile iş birliğine gidildi. Bu özel dokunuş sayesinde enstrüman ve vokal arasında bir denge olacak. Yani tizleri ne çok yüksek ne çok az alacaksınız. Ayrıca cihazda çift sürücü bulunacak. Bu, seslerin birbirine karışmamasını, güçlü basların olduğu bir müzik dinlerken arkadaki ince detayları da yakalayabileyeceği anlamına geliyor.

Kulaklık, açık kulak tasarımına sahip. Yani kulağınızı tamamen kapatmıyor. Bu durum normalde basları net şekilde duymakta güçlük yaşatıyor ama Enco Clip 2, çift sürücü sayesinde bunu büyük ölçüde aşacak. Elbette ki tasarımı dolayısıyla kulak içi kulaklıklar kadar aşırı güçlü baslar beklememek gerekiyor ama yine de doğal sesler elde etmeye yardımcı olacaktır.

OPPO Enco Clip 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar Olacak?

Kulaklıkların her biri, yaklaşık 9,5 saate kadar pil ömrü sunacak. Şarj kutusu dahil edildiğinde 40 saate kadar toplam pil ömrü elde etmek mümkün hâle gelecek. Özellikle sadece okul-ev gibi 1-2 saatlik süre zarfında şarkı dinlemek için kulaklık kullanmayı tercih edenler, cihazı uzun bir süre boyunca şarj etmeye ihtiyaç duymayabilir.

Bu arada karşılaştırma yapmak gerekirse bir önceki model OPPO Enco Clip de kulaklık başına 9,5 pil ömrü sunan bir cihaz olarak piyasaya sürülmüştü. Yani iki model arasında pil ömrü bakımından çok büyük fark söz konusu değil. Öte yandan Şubat 2026'nın sonuna doğru tanıtılan OPPO Enco Air 5 Pro'nun da kulaklık başına 13 saat, şarj kutusuyla 54 saate kadar pil ömrü sunduğunu belirtelim.

OPPO Enco Clip 2 Gürültü Engelleyecek mi?

OPPO'nun yeni kulaklığı, açık kulak tasarımla geliyor. Bu tasarımın tercih edilmesinin önemli sebeplerinden biri de çevrede olup bitenlerden haberdar olmaya devam edebilmek. O yüzden OPPO Enco Clip 2'den de müzik dinleme gibi amaçlar için gürültü engelleme özelliği beklememek gerekiyor.

Diğer yandan cihaz, konuşmalar için gürültü azaltma özelliğine sahip. Bir kişi ile sesli görüşme gerçekleştirirken sesinizi daha çok ön plana çıkarıp arka plan gürültüsünü bastırıyor. Böylelikle karşı tarafa sesiniz daha net bir şekilde ulaşıyor ve bir cümleyi tekrar tekrar söylemek zorunda kalmıyorsunuz.

OPPO Enco Clip 2, Çeviri Yapabilecek mi?

Yapay zeka destekli çeviri, markanın çok kısa süre sonra tanıtımını gerçekleştirmesi beklenen Enco Clip 2'nin öne çıkan özelliklerinden biri olacak. Gerçek zamanlı olarak bir sözü farklı dile çevirmenize olanak tanıyacak özellik, dilini bilmediğiniz yabancılarla konuşurken dil bariyeri ile karşılaşmamanızı sağlayacak.

OPPO Enco Clip 2 Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO'nun şu an Türkiye'de Enco Air, Enco Free 2 ve Enco Buds 2 modelleri satılıyor. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yeni kablosuz kulaklığın da Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki bu biraz da talebe bağlı bir durum. Eğer yeni kulaklık yeterince geniş kullanıcı kitlesi tarafından beğenilirse Enco Clip 2 de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulabilir.

OPPO Enco Clip 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Enco Clip için 799 yuan (5 bin 220 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Enco Clip 2 modelinin önceki kulaklığa göre daha gelişmiş donanımla birlikte geleceğini göz önünde aldığımızda fiyatının 900 yuanı (5 bin 880 TL) bulması muhtemel. Türkiye'ye gelmesi durumunda vergiler ve diğer maliyetlerle birlikte fiyatı 6.500 TL'yi bulabilir.

Editörün Yorumu

OPPO'nun yeni kulaklığının özellikle sporcular tarafından çok fazla tercih edileceği kanaatindeyim. Hafif ve açık kulak tasarımı sayesinde antrenman yaparken kullanıcıları çok fazla sıkmayacaktır. Öte yandan uzun pil ömrü sayesinde de uzun bir süre boyunca şarj etmeden kullanma imkânı sağlayacaktır. Şahsen cihazları sık sık şarj etmeyi sevmeyen birisi olarak özellikle ideal pil ömrü sayesinde bile ilgi duyabileceğim model olduğunu söyleyebilirim.