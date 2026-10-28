DC’nin Korku Filmi Clayface ABD Gişesinde Zirveden Açıldı

DC Studios'un ilk korku filmi Clayface, 23-25 Ekim 2026 hafta sonunda ABD gişesinin zirvesine yerleşti. Warner Bros.'un 25 Ekim 2026 tarihli tahminine göre Clayface gişe hasılatı ilk hafta sonunda dünya genelinde 43 milyon dolara ulaştı. Film Türkiye'de de ABD ile aynı gün vizyona girdi.

Clayface İlk Hafta Sonunda Ne Kadar Kazandı?

Warner Bros.'un tahminine göre film, ABD ve Kanada'daki 3.458 salondan 3 günde yaklaşık 24 milyon dolar topladı. Bu rakam Merkez Bankası'nın 23 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla yaklaşık 1 milyar 192 milyon TL'ye denk geliyor. Perşembe akşamki ön gösterimlerden gelen 3,5 milyon dolar da bu toplamın içinde. Kesin hafta sonu rakamlarının 26 Ekim 2026'da açıklanması bekleniyor.

Clayface'in ardından ikinci haftasında hasılatını yüzde 25 artıran A24 yapımı Elizabeth Holmes belgeseli You Can See Everything 19,5 milyon dolarla 2. sıraya, Laika imzalı Wildwood da 11,6 milyon dolarla 3. sıraya yerleşti. The Hollywood Reporter'a göre stüdyo ABD için 25-30 milyon dolarlık bir açılış bekliyordu, yani film beklentinin biraz altında kaldı.

ABD dışında 76 pazarda gösterime giren film, bu pazarlardan 19 milyon dolar toplayarak dünya genelindeki açılışını 43 milyon dolara, yani yaklaşık 2 milyar 135 milyon TL'ye taşıdı. Deadline'ın pazar listesinde İngiltere 2,6 milyon dolarla başı çekerken Meksika 1,4, Avustralya 1,3 ve Fransa 1,2 milyon dolarla izliyor. Deadline'a göre Warner Bros. dünya genelinde 45 milyon dolar civarında bir açılış umuyordu.

Clayface'in Konusu Ne?

Mike Flanagan ile Hossein Amini'nin yazdığı filmi, Eden Lake ve The Woman in Black'in yönetmeni James Watkins çekti. Hikâye, Hollywood'da yıldızı parlayan genç oyuncu Matt Hagen'ın bir saldırıda biçimsizleşen yüzü için başvurduğu deneysel tedaviyle başlıyor. Tom Rhys Harries'in canlandırdığı Hagen, eski görünümüne kavuşsa da bedenini istediği biçime sokabilen bir yaratığa dönüşüyor ve intikam peşine düşüyor.

DC Studios, Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella ve Eddie Marsan'ın da rol aldığı filmi stüdyonun ilk korku filmi olarak tanıttı. Beden korkusu türündeki kanlı sahneleri içeren film, ABD'de 17 yaşından küçüklerin ebeveyn ya da yetişkin eşliğinde izleyebildiği R sınıfına girdi.

Eleştirmenler ve İzleyiciler Filmi Nasıl Buldu?

Rotten Tomatoes'ta 26 Ekim 2026 itibarıyla 163 incelemeyle yüzde 75 eleştirmen puanında duran film, 2.500'den fazla doğrulanmış izleyici oyuyla yüzde 94 seyirci puanına ulaştı. Sinema çıkışında izleyicilerle anket yapan CinemaScore'da da filmin notu A- oldu. Deadline'ın aktardığına göre James Gunn, Threads'te A- alan korku filmleri arasında Get Out ve Weapons'ın da bulunduğunu hatırlattı.

Clayface DC Evreninin Diğer Filmleriyle Nasıl Kıyaslanıyor?

Clayface, Superman (2025) ve Supergirl (2026) ile başlayan yeni DC Universe'ün (DCU) 3. sinema filmi. Screen Rant'in Warner Bros. rakamlarıyla hazırladığı tabloya göre Superman ABD'de 125 milyon, dünya genelinde 220 milyon dolarla açılmış ve toplamda 618,7 milyon dolar kazanmıştı. 170 milyon dolarlık bütçesiyle ABD'de 37,1 milyon dolarla açılan Supergirl ise toplamda 126 milyon dolar civarında kalmıştı.

The Hollywood Reporter, Variety ve Deadline Clayface'in bütçesini 44 milyon, TheWrap ve The Numbers yaklaşık 40 milyon dolar olarak veriyor. Merkez Bankası'nın 23 Ekim 2026 tarihli dolar kuruyla bu aralık yaklaşık 1 milyar 986 milyon ile 2 milyar 185 milyon TL arasına denk geliyor. ABD'de ve dünya genelinde DCU'nun en düşük açılışını yapan Clayface, Screen Rant'in hesabına göre ilk hafta sonunda bütçesine en çok yaklaşan DCU filmi oldu.

TheWrap'e göre Clayface, Skydance sahipliğindeki Warner Bros.'un vizyona soktuğu ilk film; Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi satın alması Haziran 2026'da ABD Adalet Bakanlığı'ndan onay almıştı. DCU'nun sıradaki sinema filmi, 9 Temmuz 2027'de vizyona girmesi planlanan Superman devamı Man of Tomorrow. James Gunn, Ağustos 2025'te yeni Superman filminin hikâyesini planladığını açıklamıştı; Superman 2'nin vizyon tarihine dair ilk iddialar da 2027 yazını işaret ediyordu.

Clayface Türkiye'de Vizyonda mı?

Clayface, Türkiye'de ABD ile aynı gün, 23 Ekim 2026'da vizyona girdi. Paribu Cineverse'in film sayfasına göre zincir, filmi Türkçe dublajlı ve altyazılı seanslarla 2D salonların yanı sıra 4DX, ScreenX ve Starium salonlarında da gösteriyor. Filmin Türkiye'deki ilk hafta sonu hasılatı açıklanmadı, Deadline'ın uluslararası pazar listesinde de Türkiye bulunmuyor.

Editörün Yorumu

Supergirl'ün 170 milyon dolarlık bütçeyle aldığı darbeden sonra Warner Bros.'un daha küçük bütçeli bir korku filmine yönelmesi bana mantıklı geliyor. 24 milyon dolar DCU ölçeğinde mütevazı kalsa da Screen Rant'in kaba hesabıyla filmin başa baş noktası 110 milyon dolar civarında. A- CinemaScore ve yüzde 94 seyirci puanı ağızdan ağıza yayılmayı destekleyebilir, yine de bence filmin kaderini 2. hafta sonundaki düşüş belirleyecek.