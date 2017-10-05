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Airbus, Hava Taksisini 2018'de Uçurmayı Planlıyor

Airbus Ucan Taksi
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar proje
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Fransız ve Alman ortaklığı ile 1970'te kurulmuş olan havacılık firması Airbus'ın CityAirbus olarak adlandırdığı elektrikli uçan taksi projesi hakkında yeni açıklamalar yapıldı.

CityAirbus projesinin yetkili mühendislerinden Marius Bebesel bu hafta yaptığı açıklamalar ile CityAirbus'ın karada gerçekleşen testlerinin bitmek üzere olduğunu, artık 2018'den itibaren uçuşa geçebileceğini belirtti. CityAirbus, dikey kalkış ve iniş yapabilen 4 pervaneli bir hava aracı. Bu araç 4 yolcu taşıma kapasitesine sahip ve ilk aşamada pilot kullanımı ile piyasaya çıkacak. Ardından teknolojinin yetişmesiyle birlikte tamamen pilotsuz olacak. Hemen aşağıdaki görsele bakıldığında bu hava aracının detaylı özellikleri de görülebiliyor.

CityAirbus

CNBC'nin raporuna göre Airbus bu aracı önceden belirlenmiş rotalar arasında çalıştıracak ve araç maksimum 130km/s hıza ulaşabilecek. Hızı çok fazla olmasa da havada trafiğe takılmayacağından dolayı yolcuları kısa sürede istediklere yere ulaştırabilecek.

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ETİKETLER: havacılık İHA airbus

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