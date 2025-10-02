Yerli Uçan Araba Ön Siparişe Açıldı! İşte Fiyatı

2020’den bu yana Bilişim Vadisi’nde geliştirilen Türkiye’nin yerli uçan araba projesi AirCar, geçtiğimiz aylarda ilk insanlı testleriyle gündeme gelmişti. AirCar Teknoloji ve Havacılık AŞ imzası taşıyan yüzde 100 elektrikli uçan otomobil, kısa süre önce nihayet ön siparişe açıldı. Merakla beklenen aracın fiyatı da resmen belli oldu. İşte detaylar...

AirCar Uçan Araba Ön Siparişe Açıldı

AirCar, resmi internet sitesi üzerinden ön siparişe açıldı. Yüzde 85 yerlilik oranına sahip olan uçan otomobil, 2 yolcu kapasitesi sunuyor. Sadece 15 dakikada hızlı şarj olabilen AirCar, 60 kilometrelik menzili ve 130 km/s maksimum uçuş hızıyla dikkat çekiyor. Ayrıca 250 kilogram taşıma kapasitesine sahipken beyaz, kırmızı, gri, mavi ve siyah renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

AirCar fiyatı ise vergisiz ve diğer masraflar hariç 99 bin dolar yani yaklaşık 4 milyon 110 bin TL. 250 dolar karşılığında rezervasyon yapılıyor. Şu an için 100 adet üretilecek araçlar, 2027 yılında teslim edilecek. Teslim edilecek araç ise temel paket. Bu pakette arıza durumunda otomatik olarak açılan balistik paraşüt, kaza önleme sistemi ve 400V şarj cihazı yer alıyor.

Bununla birlikte 2 yıl / 500 saat uçuş garantisi de sunulduğunu belirtelim. Öte yandan 100 bin feet yüksekliğe çıkabilecek olan AirCar, hafif spor uçağı (LSA) kategorisinde olacak. Buna göre LSA pilot lisansı gerekiyor. Fakat AirCar, ilk 1000 sipariş için ücretsiz eğitim verecek.

AirCar Uçuş Testinden Görüntüler

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.