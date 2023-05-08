AirDroid Business, Google Android Enterprise Desteğine Kavuştu

İş verimliliğini artırmayı sağlayan ve gelişmiş özelliklerle donatılan AirDroid Business, Google Android Enterprise desteğine sahip oldu. Önde gelen mobil cihaz yönetimi (MDM) çözümü olan AirDroid Business, bu entegrasyonla beraber kurumsal müşterilere daha gelişmiş güvenlik ve kurulum kolaylığı sağlamaya başladı.

Android Enterprise Entegrasyonu Neler Sunuyor?

Android Enterprise, işletmelerin yazılım dağıtımı yapmasına, Android cihazlarını yönetmesine ve ölçeklendirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir araç paketidir. Bu entegrasyonla AirDroid Business artık birçok gelişmiş MDM özelliği sunmaya başladı. Bu özellikler şu şekilde:

Android Enterprise aracılığıyla cihaz kaydı : BT yöneticilerinin cihazları hızlı bir şekilde yapılandırmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir kurulum süreci sağlar.

: BT yöneticilerinin cihazları hızlı bir şekilde yapılandırmasına ve yönetmesine olanak tanıyan, kullanımı kolay bir kurulum süreci sağlar. Managed Google Play Store'a erişim : BT yöneticileri, yazılım dağıtımı yapabilir. Bunun yanı sıra uygulama sürümleri, güncellemeler ve güvenlik üzerinde denetim sahibi olabilir.

: BT yöneticileri, yazılım dağıtımı yapabilir. Bunun yanı sıra uygulama sürümleri, güncellemeler ve güvenlik üzerinde denetim sahibi olabilir. İlke ve Kiosk işlevleri için yeni yapılandırmalar: BT yöneticileri uyumluluk ilkelerini ve uygulama izinlerini uygulayabilir ve bunları kontrollü cihazlara toplu olarak uygulayabilir.

Sand Studio CEO'su Anson Xiong, "Android Enterprise ile entegrasyonumuzu duyurmaktan heyecan duyuyoruz" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Kurumsal müşterilere en güvenli mobil cihaz yönetimi çözümünü sağlamak bizim görevimizdir. Bu entegrasyon, müşterilerimizin bugün piyasada bulunan en son güvenlik ve verimlilik özelliklerinden yararlanabilmesini sağlar."

Android Enterprise Entegrasyonunun Avantajları

AirDroid Business ve Android Enterprise; kayıt, dağıtım ve grup yapılandırma süreçlerinde Android cihaz yönetiminin tüm yönlerini basit ve güvenli tutar.

BT yöneticileri, Android Enterprise aracılığıyla cihazların iş kullanımı için güvenli bir şekilde yapılandırıldığından emin olurken, mevcut şirket altyapısına sahip birden fazla mobil cihazı hızlı bir şekilde kaydedebilir ve dağıtabilir. Bu, güvenlik ve gizlilik politikalarının uygulanmasını ve gizli verilerin güvende tutulmasını kolaylaştırır.

Ayrıca Android Enterprise, cihazın işletim sistemi sürümü veya üreticisinden bağımsız olarak tüm cihazlarda tutarlı bir deneyim sunarak kullanıcı deneyimini basitleştirir. Google hizmetleri ve Google Play Store ile kullanılmak üzere tasarlanmış olup, kullanıcıların kişisel deneyimlerini korurken kurumsal kaynaklara erişmelerine olanak tanır. Buna, kurumsal verileri güvende tutarken kişisel uygulamalara ve verilere erişim de dahildir.

Güvenlik üst seviyeye çıkarılırken esneklik ve ölçeklenebilirlikten ödün verilmez. Merkezileştirilmiş kontrolüyle Android Enterprise, BT yöneticilerinin şirkete ait cihazların dağıtımını zero-touch deployment (yakında AirDroid Business'a gelecek) ile düzene koymalarına ve ek donanıma veya yazılıma yatırım yapmak zorunda kalmadan ihtiyaçları değiştikçe cihaz yönetimi stratejilerini ölçeklendirmelerine olanak tanır.

Android Enterprise Nedir?

Android Enterprise, geliştiricilerin MDM çözümlerine entegre etmeleri için uygulama programlama arabirimi (API) ve diğer araçları sağlayan çok katmanlı bir MDM yazılım platformudur. İşletmelerin, Android'e özgü bir dizi destek işlevini, tüm kurumsal mobil cihazlar ağında bir MDM sistemine entegre etmesine olanak tanır.

Android Enterprise içinde yer alan MDM uygulamalarını kullanmak, işletmelerin kendi şirketleri için özel olarak tasarlanmış güvenlik uygulamaları geliştirmelerini sağlayabilir.

Google liderliğinde sunulan bu girişim, Android for Work olarak adlandırıldığı 2014'teki ilk sürümünden bu yana pek çok değişikliğe maruz kaldı. Artık, işletmelerdeki Android cihazların güvenli ve basitleştirilmiş yönetimini sağlayan çok sayıda farklı özellik sunuyor.

AirDroid Business Nedir?

Sand Studio tarafından 2018 yılında piyasaya sürülen AirDroid Business, uzaktan erişim ve kontrol, cihaz provizyonu, politika uygulaması ve yönetimi, kiosk modu ve geofence ile iş mobilitesi ve üretkenliği sağlamak için tasarlanmış kurumsal düzeyde bir MDM çözümüdür.

AirDroid Business ile şirketler, müşterilerine en iyi hizmetleri sunmaya odaklanmak için daha fazla zaman ve kaynak ayırabiliyor.