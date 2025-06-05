AirPods, Sadece Bu 5 Özellikle Diğer Kulaklıkları Ezecek

Şu sıralar 9 Haziran'da gerçekleşecek olan WWDC 2025 etkinliği için çalışmalarını sürdüren Apple, Airpods konusunda da yeni buluşlara imza atıyor. Kulaklık konusunda sessiz sedasız yeni bir kapı aralayacak olan şirket, AirPods Pro 2 ve AirPods 4 için geliştirilen yeni özelliklerle diğer kulaklıklara kıyasla ne kadar farklı olduğunu kanıtlayacak.

Apple, AirPods için beş değişik özelliği test ediyor. Bu özelliklerin, etkinlikte sahne alması bekleniyor. İşte AirPods'a eklenecek beş yeni özelliği detayları...

AirPods Bir Ses Aksesuarından Fazlası Olacak

Apple kullanıcıları, iOS 19 ve Vision Pro'dan gelecek haberleri dört gözle bekliyorsa da teknoloji devinin ses aksesuarları bölümünü boş geçmeye niyeti yok. Bu doğrultuda birtakım yeni özellikler test ediliyor. Bunlardan ilki, AirPods'un baş hareketleriyle kontrol edilebilmesi. İki parmakla bir düğme aramak yerine, başınızı sallayarak cihazı kontrol edebiliyorsunuz.

Örneğin müzik esnasında bir arama geldi diyelim. Geçen sene tanıtılan baş sallama özellikleriyle aramayı kabul veya reddedebiliyorsunuz. Buna ilaveten, yine kafa hareketleri kullanarak ortam gürültüsünü azaltabilir, konuşma sırasında sesi kısabilir veya artırabilirsiniz.

Audio Mix ile Daha Net ve Akıcı Mikrofon Deneyimi

Apple, "Audio Mix" adını verdiği özellikle sesli görüşmeleri daha profesyonel bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu özellik sayesinde podcast kalitesinde, sanki bir stüdyo mikrofonuna konuşuyor gibi sesinizi duyurabiliyorsunuz. Özellik, arka plan ile kullanıcının sesini birbirinden ayırıp vokalleri vurguluyor.

Otomatik Uyku Algılama Sistemi

Eğer müzik dinlerken uyuyakaldıysanız AirPods devreye giriyor. Uyku tespiti özelliği sayesinde müzik otomatik olarak duraklatılıyor. Böylece hem telefonun bataryası, hem de kullanıcının kulak sağlığı korunuyor.

Kulaklığa Dokunarak Fotoğraf Çekme

Sistemin en dikkat çekici özelliğiyle birlikte AirPods artık bir denklanşör görevi de görüyor. iPhone ve iPad ile fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar, artık kulaklığın gövde kısmına dokunarak fotoğraf çekebiliyor. Örneğin bir grup fotoğrafı için telefonu uzak bir köşeye koydunuz. Zamanlayıcıya gerek kalmadan, sadece kulaklığa dokunarak fotoğraf çekebilirsiniz.