Görüp Görebileceğiniz En İyi iOS Güncellemesi Geliyor

iOS 26 güncellemesini kullanıcıların hizmetine sunmaya hazırlanan Apple, 10 Haziran 2025'te gerçekleşecek olan WWDC'de bu güncellemeyi tanıtacak. Ancak güncellemeye dair sızıntılar, daha şimdiden ortaya çıkmış durumda. Bu kapsamda 6 yeni özelliğin sisteme ekleneceği konuşuluyor.

Eklenecek özelliklerin yapay zeka destekli olacağı da biliniyor. Apple, şu sıralar yapay zeka trendinden geri kaldığı için bu çalışmalarına ağırlık vermiş durumda. İşte iOS 26'ya gelmesi beklenen ve gerçekten işimize yarayabilecek 6 yeni özellik...

iOS 26 Güncellemesiyle Gelecek Özellikler

Her iOS güncellemesinde ufak tefek hatalar olmasına alışan kullanıcıları bir sürpriz bekliyor. Apple, bu güncellemenin hatasız olmasını sağlayacak.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın dediğine göre şirket, mühendislerine seslenerek "daha az hata, daha çok verimlilik" anlayışını benimsemelerini istemiş. Bu güncellemedeki hata payı en aza indirilmiş olacak.

Yapay Zeka Pil Tasarrufu Yapacak

Yapay zeka çalışmalarına ağırlık veren Apple, yapay zeka desteğini pil tasarrufuyla harmanlıyor. Sık kullanılmayan uygulamalar, yapay zeka tarafından kapatılacak ve performansı düşürülecek. Böylece pilin korunması sağlanacak.

iPhone kullanıcılarının alışkanlıklarına göre davranacak olan yapay zeka, enerji tasarrufu için özel olarak ayarlama yapacak.

AirPods Anlık Çeviri ile Dil Sorunu Ortadan Kalkıyor

AirPods bundan böyle daha kapsamlı olacak. Başka bir ülkeye gittiğinizde, o ülkenin dilini bilmiyorsanız bile sorun olmayacak. AirPods, anlık çeviri özelliğiyle gelecek. Başka bir dilde konuşulduğunda, kulaklık gerçek zamanlı olarak Türkçe'ye çeviri yapacak.

Bu arada, AirPods Pro 3 modelinin de özellikleri yakın zamanda netleşmişti.

VisionPro'dan İlham Alınmış iOS Arayüzü

Vision Pro'nun tasarım dilinden ilham alan mühendisler, iOS 7'den beri pek fazla değişim görmediğimiz arayüzde değişiklik yaptı. iOS 26'daki görsel deneyim çok daha farklı olacak.

Menülerde çok daha yumuşak kenarlar, yeni animasyonlar, şeffaflık ve süzülme efektleri görülecek. Başta iPhone olmak üzere visionOS, iPadOS ve macOS da arayüz güncellemesine dahil. İlaveten, telefonun ne kadar sürede şarj olacağını gösterecek küçük bir detay da ekleniyor.

RCS Tam Teşekküllü Şifreleme

RCS desteği, şifreleme seçeneği olmadan getirilmişti. Bu eksik giderildi. Artık tam şifreleme özellikli RCS desteğine erişebilirsiniz. Bu özelliğin geleceği doğrulandı. Ancak iOS 26 güncellemesi mi yoksa 26.1 ile mi olacak bilinmiyor.

iPhone Ekranını Monitöre Yansıtma Özelliği

Apple mühendisleri, iPad'lerde bulunan Stage Manager özelliğinden ilham aldı. Bu özellikle iPad'i harici bir ekrana bağlayarak görüntü alabiliyorsunuz. Aynı teknik iPhone modellerinde de uygulanacak. Video izlemek ve sunum yapmak için kullanabileceğiniz özelliği kullanmak için bir adet USB-C kablosu yeterli.