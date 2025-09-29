Kulaklık İle Oynanan Oyun Tanıtıldı: Nasıl Oynandığına Çok Şaşıracaksınız

Apple’ın kablosuz kulaklıkları AirPods, kısa bir süre önce duyurulan yeni bir oyunla bambaşka bir kimlik kazandı. “RidePods” isimli yeni oyun, baş hareketleriyle kontrol edilen ilk mobil oyun olarak dikkat çekiyor. Daha ilginci ise bu kontrol sisteminin kablosuz kulaklıklar ile sağlanması. Detaylar haberde.

RidePods, Kablosuz Kulaklıkları Oyun Kolu Gibi Kullanıyor

Geliştirici Ali Tanis'in kısa bir süre önce tanıttığı yeni oyun, temelde bir yarış oyunu olarak tanımlanırken benzersiz kontrol sistemiyle öne çıkıyor. Oyuncular, trafikte ters şeritten ilerleyen bir motosikleti ekrana dokunmak veya telefonu eğmek yerine baş hareketleriyle yönlendiriyor.

Yeni yapım bu kontrol sistemini hayata geçirmek için bir AirPods kablosuz kulaklık modeline ihtiyaç duyuyor. Zira jiroskop ve ivmeölçer sensörlerine sahip olan bu kulaklıklar, kullanıcıların baş hareketlerini algılayabiliyor. Oyun ise kulaklıklarda gelen komutlara göre motosikletin yönünü belirliyor.

Kulaklıklarda yer alan bu teknolojiler daha çok sesin konumunu ayarlamak için kullanılsa da, geliştirici Ali Tanis bu özelliği tersine mühendislikle bir oyun kumandasına dönüştürmeyi başarmış. RidePods söz konusu özellikler nedeniyle AirPods Pro, AirPods Max ve 3. ile 4. nesil AirPods modellerini destekliyor. Ayrıca şimdilik yalnızca iPhone ve iPad cihazlarında oynanabiliyor.

Potansiyeli Yüksek Bir Oyun Teknolojisi Doğdu

Her ne kadar RidePods’un yolun aniden kaybolması gibi bazı grafiksel hataları olsa da oyunun sunduğu kontrol deneyimi şaşırtıcı derecede başarılı. Yapılan testlerde özellikle AirPods Pro ve AirPods Max ile baş hareketlerinin oldukça doğal ve hassas olduğu gözlemleniyor. Hatta tek bir AirPods bile, motosikletin baş hareketlerine duyarlı bir şekilde yanıt vermesi için yeterli oluyor.

Bununla birlikte yeni oyun, motosikletin hızlanmasını ve fren yapmasını başı öne ve arkaya eğerek kontrol etme gibi ek ayarlara da sahip. Oyuncular ayrıca birinci veya üçüncü şahıs kamera açısıyla oynayabiliyor ve en iyi anları paylaşmak için oyun içi kayıt özelliğini kullanabiliyor. Üstelik bu özellik, oynanış videosuyla birlikte oyuncunun selfie videosunu da tek bir klipte birleştiriyor.

RidePods henüz tam anlamıyla gelişmiş bir oyun deneyimi sunmasa da kablosuz kulaklıkların bir oyun kumandası olarak gelecekteki potansiyelini gözler önüne seriyor. Ücretsiz olarak sunulan bu oyun mobil oyunculukta temassız bir deneyimin kapılarını arayabilir.

Peki siz kulaklıklarla oynanan RidePods hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.